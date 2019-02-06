06 Şubat 2019, Çarşamba

FUTBOL

FIFA Başkanı Infantino seçimde tek aday

FIFA Başkanı Infantino seçimde tek aday
FUTBOL
Güncelleme Tarihi: 06.02.2019 Giriş Tarihi: 06.02.2019

Başkanı Gianni Infantino, 5 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimine tek aday olarak girecek.

'dan yapılan açıklamaya göre Infantino, 5 Haziran'da 'nın başkenti 'te gerçekleştirilecek 69. FIFA Kongresi'nde tek başkan adayı olarak yer alacak.

Infantino, 2016'da yapılan oylamada Asya Futbol Konfederasyonu Başkanı Şeyh Salman bin İbrahim Al-Halife, Ürdün Prensi Ali bin Al-Hüseyin ve eski FIFA Genel Sekreter Yardımcısı Jerome Champagne'ı geçerek başkan seçilmişti.

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