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FIFA Başkanı Infantino seçimde tek aday
Güncelleme Tarihi: 06.02.2019 Giriş Tarihi: 06.02.2019
FIFA Başkanı Gianni Infantino, 5 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimine tek aday olarak girecek.
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre Infantino, 5 Haziran'da Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilecek 69. FIFA Kongresi'nde tek başkan adayı olarak yer alacak.
Infantino, 2016'da yapılan oylamada Asya Futbol Konfederasyonu Başkanı Şeyh Salman bin İbrahim Al-Halife, Ürdün Prensi Ali bin Al-Hüseyin ve eski FIFA Genel Sekreter Yardımcısı Jerome Champagne'ı geçerek başkan seçilmişti.
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