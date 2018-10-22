    22 Ekim 2018, Pazartesi

    FUTBOL

    UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev

    UEFAdan Halis Özkahyaya görev
    FUTBOL
    Giriş Tarihi: 22.10.2018

    kokartlı hakem , Avrupa Ligi G Grubu üçüncü haftasında 25 Ekim Perşembe günü 'nın Villarreal ile 'nın Rapid Wien takımları arasında oynanacak müsabakayı yönetecek.

    'dan yapılan açıklamaya göre, El Madrigal Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada düdük çalacak 'nın yardımcılıklarını, Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken üstlenecek.

    İlave yardımcı hakem olarak Alper Ulusoy ve Ümit Öztürk'ün yer alacağı maçın dördüncü hakemi ise Bahattin Duran olacak.



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