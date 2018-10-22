22 Ekim 2018, Pazartesi
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Başarılı teknik direktör Ersun Yanal, dün Bundesliga'da oynanan Bayer Leverkusen-Hannover müsabakasını takip etti. Eşi İrem Yanal ile birlikte karşılaşmayı izlemeye giden tecrübeli teknik adam, mücadele esnasında notlar alarak oyuncu analizlerine de devam etti.
Ersun Yanal, Leverkusen-Hannover maçını takip etti
Giriş Tarihi: 22.10.2018
Teknik Direktör Ersun Yanal, Bundesliga’da oynanan Bayer Leverkusen-Hannover mücadelesini takip etti.
Ersun Yanal, Leverkusen-Hannover maçını takip etti
Başarılı teknik direktör Ersun Yanal, dün Bundesliga'da oynanan Bayer Leverkusen-Hannover müsabakasını takip etti. Eşi İrem Yanal ile birlikte karşılaşmayı izlemeye giden tecrübeli teknik adam, mücadele esnasında notlar alarak oyuncu analizlerine de devam etti.
Leverkusen-Hannover müsabakası 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.
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