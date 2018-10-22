    22 Ekim 2018, Pazartesi

    FUTBOL

    Ersun Yanal, Leverkusen-Hannover maçını takip etti

    Ersun Yanal, Leverkusen-Hannover maçını takip etti
    FUTBOL
    Giriş Tarihi: 22.10.2018

    , Bundesliga’da oynanan Bayer Leverkusen-Hannover mücadelesini takip etti.

    , Leverkusen-Hannover maçını takip etti

    Başarılı Ersun Yanal, dün Bundesliga'da oynanan Bayer Leverkusen-Hannover müsabakasını takip etti. Eşi İrem Yanal ile birlikte karşılaşmayı izlemeye giden tecrübeli teknik adam, mücadele esnasında notlar alarak oyuncu analizlerine de devam etti.
    Leverkusen-Hannover müsabakası 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

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