    22 Ekim 2018, Pazartesi

    FUTBOL

    Dudelange-Olympiakos maçını Hüseyin Göçek yönetecek

    Dudelange-Olympiakos maçını Hüseyin Göçek yönetecek
    FUTBOL
    Giriş Tarihi: 22.10.2018

    FIFA kokartlı Türk hakem , Lüksemburg'un Dudelange ile 'ın takımları arasında 25 Ekim Perşembe günü yapılacak Avrupa Ligi maçını yönetecek.

    'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Lüksemburg'daki Josy Barthel Stadı'nda TSİ 19.55'te başlayacak F Grubu üçüncü hafta mücadelesinde Göçek'in yardımcılıklarını Mustafa Eyisoy ile üstlenecek.

    Serkan Ok'un dördüncü hakemliği yapacağı müsabakanın ilave yardımcı hakemleri ise ile olacak.

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