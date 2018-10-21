İşte futbol işte şov
Başkan Erdoğan, Diyarbakır Stadı’nın açılışında Şöhretler Karması maçının santrasını yaptı. Başkan Erdoğan “Onlar çukurlar kazarak milletimizin geleceğini gömmek istediler. Biz ise bu stat gibi abideleri diktik” dedi
Diyarbakır'daki Gençlik Festivali kapsamında organize edilen Şöhretler Karması maçını Başkan Recep Tayyip Erdoğan da takip etti. Karşılaşmanın başlama vuruşunu yapan Başkan Erdoğan, buradaki konuşmasında birlik vmesajı verdi. Başkan Erdoğan "Türkiye bugün hem kendini savunmanın hem de geleceğini inşa etmenin çabası içindedir. Bundan birkaç yıl önce kimi şehirlerimizdeki bazı mahallelerde çukurlar kazarak ülkemizin ve milletimizi geleceğini oraya gömmek istediler. Biz ise bu abideleri diktik" dedi.
FUTBOL SOHBETİ YAPTILAR
Gençliğinde futbolcu olan ve spora her zaman büyük destek veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşılaşmanın başlama vuruşunu yapmadan önce eski yıldızlarla sohbet de etti. Türk futboluna bir dönem damga vuran Hamit Altıntop, Ayhan Akman, Tuncay Şanlı gibi isimlerle keyifli bir futbol sohbeti yaptı. FIFA hakemi Cüneyt Çakır'ı da başarılarından dolayı kutladı. Karşılaşma başlamadan önce Başkan Erdoğan, bakanlar, milletvekilleri ve eski yıldızlar "Geçmişten geleceğe biriz, beraberiz" pankartının arkasında poz verdi.
ZAFER BEYAZ TAKIMIN
Diyarbakır Gençlik Festivali Kapsamında Kırmızı Takım ile Beyaz Takım karşılaştı. Başlama vuruşunu Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Başkan Erdoğan başlama vuruşunun ardından maçı Protokol Tribünü'nden takip etti. Beyaz Takımın teknik direktörlüğünü Mircea Lucescu yaptı. Kırmızı Takımı ise Emrah Bayraktar çalıştırdı. Beyaz Takım mücadeleyi 5-3 kazandı. Beyazların gollerini Ahmet Dursun, Hamit Altıntop, Hasan Kabze, Semih Şentürk ve Mustafa Varank kaydetti. Kırmızı takımın gollerini ise Süleyman Soylu, Ayhan Akman ve Faruk Atalay attı.
ALPAY ÖZALAN: BAŞKANLA BENİ ARAMASINLAR
Eski milli futbolcu olan AK Parti Milletvekili Alpay Özalan, Şöhretler Karması maçının etkili isimlerindendi. Özalan "Gösterdiğim performans nedeniyle kulüp başkanları beni aramasın. Benim AK Parti ile ömür boyu mukavelem var" dedi.
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