    20 Ekim 2018, Cumartesi

    FUTBOL

    Manchester City farklı kazandı

    Manchester City farklı kazandı
    FUTBOL
    Giriş Tarihi: 20.10.2018

    İngiltere Premier Lig'de zirve mücadelesi veren takımlardan , konuk ettiği Burnley'i 5-0 mağlup etti.

    Ligin 9. haftasında Etihad Stadı'nda Burnley'i ağırlayan , 17. dakikada Arjantinli golcüsü Sergio Agüero'nun ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

    İkinci yarıda daha atak bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, 54. dakikada Bernardo Silva, 56. dakikada Fernandinho, 83. dakikada Riyad Mahrez ve 90. dakikada Leroy Sane'nin golleriyle mücadeleden 5-0 galip ayrıldı.

    Bu sonucun ardından Manchester City, maç fazlası ve 23 puanla liderlik koltuğunda oturmaya devam ederken, Burnley ise 8 puanla 13. sıraya geriledi.

    Tottenham tek golle kazandı

    Tottenham ise konuk olduğu 'ı 44. dakikada 'nın golüyle 1-0 yendi.

    Puanını 21'e çıkaran temsilcisi, maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi.

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