20 Ekim 2018, Cumartesi
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Bayern Münih'te Lewandowski 30'uncu ve 48'inci dakikalarda attığı gollerde takımını deplasmanda 2-0 öne geçirdi. Maçın 63'üncü dakikasında Wolfsburg, Weghorst'un golüyle farkı 1'e indirse de son sözü 72'nci dakikada James Rodriguez söyledi ve Bayern Münih deplasmanda Wolfsburg'u 3-1 mağlup etti.
Bayern Münih, Wolfsburg deplasmanında güldü
Giriş Tarihi: 20.10.2018
Milli futbolcu Yunus Mallı'nın formasını giydiği Almanya Bundesliga ekibi Wolfsburg, 8'inci hafta müsabakasında evinde Bayern Münih'e 3-1 mağlup oldu.
Bayern Münih'te Lewandowski 30'uncu ve 48'inci dakikalarda attığı gollerde takımını deplasmanda 2-0 öne geçirdi. Maçın 63'üncü dakikasında Wolfsburg, Weghorst'un golüyle farkı 1'e indirse de son sözü 72'nci dakikada James Rodriguez söyledi ve Bayern Münih deplasmanda Wolfsburg'u 3-1 mağlup etti.
Yunus Mallı'nın 71'inci dakikada oyuna girdiği maçın 57'nci dakikasında Arjen Robben çift sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla Bayern Münih puanını 16'ya yükseltirken, Wolfsburg 9 puanda kaldı.
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