PSG 10da 10 yaptı

20 Ekim 2018, Cumartesi
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PSG 10'da 10 yaptı
Giriş Tarihi: 20.10.2018
Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), konuk ettiği Amiens'i 5-0'la geçerek liderliğini sürdürdü.
Ligin 10. haftasında Parc des Princes Stadı'nda Amiens'i ağırlayan PSG, 12. dakikada Marquinhos, 42. dakikada Adrien Rabiot, 80. dakikada Julian Draxler, 82. dakikada yıldız oyuncusu Kylian Mbappe ve 87. dakikada Moussa Diaby'nin ağları sarsmasıyla mücadeleden 5-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla lider PSG, ligde 10'da 10 yaparak puanını 30'a çıkarırken, Amiens ise 10 puanla 17. sıraya geriledi. Mbappe ise 8'inci golüne imza atarak krallık yarışında lider konumdaki takım arkadaşı Neymar'ı yakaladı.
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