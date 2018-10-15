İspanya sahasında İngiltereye boyun eğdi

UEFA Uluslar Ligi'nde bugün 7 maç oynandı.

UEFA Uluslar Ligi'nde dördüncü hafta, 7 maçla sürdü.

UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunun dördüncü haftasında A, B, C ve D liglerinde 7 karşılaşma oynandı.

A Ligi 4. Grup'ta İspanya, İngiltere'yi ağırladı. İngiltere, Sterling (2) ve Rashford'ın ilk yarıda attığı gollerle sahadan 3-2 galip ayrıldı. İspanya'nın golleri ise 58. dakikada Alcacer ve 90+8'inci dakikada Ramos'tan geldi.

A Ligi 2. Grup'ta ise İsviçre, deplasmanda İzlanda'yı 2-1 mağlup etti. Böylece üç karşılaşmasından da puan çıkaramayan İzlanda, B Ligi'ne düştü.

Uluslar Ligi'nin dördüncü haftasına, yarın yapılacak 9 maçla devam edilecek.



Günün sonuçları şu şekilde:



-A Ligi 2'nci Grup-

İzlanda - İsviçre: 1-2



-B Ligi 3'üncü Grup-

Bosna-Hersek - Kuzey İrlanda: 2-0



-A Ligi 4'üncü Grup-

İspanya - İngiltere: 2-3



-C Ligi 2'nci Grup-

Estonya - Macaristan: 3-3

Finlandiya - Yunanistan: 2-0



-D Ligi 2'nci Grup-

Belarus - Moldova: 0-0

Lüksemburg - San Marino: 3-0