    16 Ekim 2018, Salı

    FUTBOL

    İspanya sahasında İngiltere'ye boyun eğdi

    İspanya sahasında İngiltereye boyun eğdi
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 16.10.2018 Giriş Tarihi: 16.10.2018

    Uluslar Ligi'nde bugün 7 maç oynandı.

    Uluslar Ligi'nde dördüncü hafta, 7 maçla sürdü.

    UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunun dördüncü haftasında A, B, C ve D liglerinde 7 karşılaşma oynandı.

    A Ligi 4. Grup'ta , 'yi ağırladı. İngiltere, Sterling (2) ve Rashford'ın ilk yarıda attığı gollerle sahadan 3-2 galip ayrıldı. İspanya'nın golleri ise 58. dakikada Alcacer ve 90+8'inci dakikada Ramos'tan geldi.

    A Ligi 2. Grup'ta ise , deplasmanda İzlanda'yı 2-1 mağlup etti. Böylece üç karşılaşmasından da puan çıkaramayan İzlanda, B Ligi'ne düştü.

    Uluslar Ligi'nin dördüncü haftasına, yarın yapılacak 9 maçla devam edilecek.

    Günün sonuçları şu şekilde:

    -A Ligi 2'nci Grup-
    İzlanda - İsviçre: 1-2

    -B Ligi 3'üncü Grup-
    Bosna-Hersek - : 2-0

    -A Ligi 4'üncü Grup-
    İspanya - İngiltere: 2-3

    -C Ligi 2'nci Grup-
    Estonya - : 3-3
    Finlandiya - : 2-0

    -D Ligi 2'nci Grup-
    Belarus - Moldova: 0-0
    Lüksemburg - : 3-0

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