İspanya sahasında İngiltereye boyun eğdi

İspanya sahasında İngiltere'ye boyun eğdi
UEFA Uluslar Ligi'nde bugün 7 maç oynandı.
UEFA Uluslar Ligi'nde dördüncü hafta, 7 maçla sürdü.
UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunun dördüncü haftasında A, B, C ve D liglerinde 7 karşılaşma oynandı.
A Ligi 4. Grup'ta İspanya, İngiltere'yi ağırladı. İngiltere, Sterling (2) ve Rashford'ın ilk yarıda attığı gollerle sahadan 3-2 galip ayrıldı. İspanya'nın golleri ise 58. dakikada Alcacer ve 90+8'inci dakikada Ramos'tan geldi.
A Ligi 2. Grup'ta ise İsviçre, deplasmanda İzlanda'yı 2-1 mağlup etti. Böylece üç karşılaşmasından da puan çıkaramayan İzlanda, B Ligi'ne düştü.
Uluslar Ligi'nin dördüncü haftasına, yarın yapılacak 9 maçla devam edilecek.
Günün sonuçları şu şekilde:
-A Ligi 2'nci Grup-
İzlanda - İsviçre: 1-2
-B Ligi 3'üncü Grup-
Bosna-Hersek - Kuzey İrlanda: 2-0
-A Ligi 4'üncü Grup-
İspanya - İngiltere: 2-3
-C Ligi 2'nci Grup-
Estonya - Macaristan: 3-3
Finlandiya - Yunanistan: 2-0
-D Ligi 2'nci Grup-
Belarus - Moldova: 0-0
Lüksemburg - San Marino: 3-0
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