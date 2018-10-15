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    FUTBOL

    Trabzonspor'da lira zamanı

    Trabzonsporda lira zamanı
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 Giriş Tarihi: 14.10.2018

    Bordo-mavililer, büyükler arasında Türk Lirası’na dönen ilk kulüp olacak Dövizle anlaşan Onur, Burak ve Olcay’ın sözleşmeleri TL’ye uyarlanacak

    Dövizde yaşanan 'spekülatif' artış sonrası Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Türkiye'deki yerleşik insanlarla yapılan sözleşmelerin Türk Lirası üzerinden yapılması gerektiği karara bağlanmıştı. Bunun üzerine Kulüpler Birliği Vakfı da gerçekleştirdiği toplantının ardından yerli oyuncularla yapılacak sözleşmelerin bundan böyle Türk Lirası ile yapılması, eski kontratların ise TL'ye çevrilmesi üzerinde mutabakata vardı. Euro kuru ise 5.2 TL olarak sabitlendi.

    BİR KEZ DAHA ÖNCÜLÜK EDECEK

    bu sistemi büyükler arasında ilk uygulayan kulüp olmak için harekete geçti. Önceki gün toplanan bordo-mavili yönetim kurulu, takımda döviz üzerinden ücretlerini alan yerli futbolcuların sözleşmelerini Türk Lirası'na çevirme kararı aldı. Alınan karar bu hafta içerisinde uygulamaya geçirilecek. Fırtına'da yıllık 3 milyon 500 bin euro, Onur Kıvrak 2 milyon 250 bin euro ve Olcay Şahan 1 milyon 700 bin euro olmak üzere döviz üzerinden kazanç elde eden futbolcular arasında yer alıyor.

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