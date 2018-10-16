    16 Ekim 2018, Salı

    FUTBOL

    Oyuncunun ayağı kırıldı, maç tatil edildi

    Oyuncunun ayağı kırıldı, maç tatil edildi
    FUTBOL
    Giriş Tarihi: 16.10.2018

    Süper Amatör Lig'de mücadele eden İnegöl Yenicesporlu oyuncu 'in ayağı kırılınca maç tatil edildi.

    Yenicespor ile Özlüce Gençlikspor'un karşı karşıya geldiği maçta, Yenicespor forması giyen 37 yaşındaki tecrübeli oyuncu , son dakikalarda rakip takım kalecisi ile çarpıştı. Evren'in ayağı kırıldı. Pazartesi günü ameliyat olan Kenan Evren Uzun süre sahalardan uzak kalacak. Rakibin sert oyunu karşısında Kenan'ın ayağı kırılınca, Yenicesporlu futbolcuların gösterdiği tepki üzerine karşılaşmanın hakemi maçı tatil etti.
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