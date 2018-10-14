    14 Ekim 2018, Pazar

    FUTBOL

    UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev

    UEFAdan Halis Özkahyaya görev
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 14.10.2018 Giriş Tarihi: 14.10.2018

    kokartlı hakem , Uluslar C Ligi 2. Grup'ta Estonya ile arasında yarın oynanacak maçı yönetecek.

    yapılan açıklamaya göre, Estonya'nın başkenti Tallinn'deki A. Le Coq Arena'da TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada Özkahya'nın yardımcıları Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken olacak.

    Kerem Ersoy'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada Ümit Öztürk ve Koray Gençerler ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.


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