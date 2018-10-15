    15 Ekim 2018, Pazartesi

    FUTBOL

    Mustafa Reşit Akçay özür diledi

    Mustafa Reşit Akçay özür diledi
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 15.10.2018 Giriş Tarihi: 14.10.2018

    Teknik Direktörü , önceki gün yaptığı açıklamada, 'da 'ın ardından görevi devraldığında eski verilerin alındığını söylemişti. Akçay, dün ise bir yazılı açıklama yaptı, "Benim için önemli olan kamuoyunun bakış açısından çok Aykut hocamın bakış açısıdır. Şayet meslektaşıma bir hayal kırıklığı ve ruhunda acı yaşatmışsam özür dilerim" ifadelerini kullandı.

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