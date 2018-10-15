Mustafa Reşit Akçay özür diledi

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, önceki gün yaptığı açıklamada, Konyaspor'da Aykut Kocaman'ın ardından görevi devraldığında eski verilerin alındığını söylemişti. Akçay, dün ise bir yazılı açıklama yaptı, "Benim için önemli olan kamuoyunun bakış açısından çok Aykut hocamın bakış açısıdır. Şayet meslektaşıma bir hayal kırıklığı ve ruhunda acı yaşatmışsam özür dilerim" ifadelerini kullandı.

FUTBOL HABERLERİ