Almanya Hollandaya hafif geldi!

Almanya, Hollanda'ya hafif geldi!
UEFA Uluslar Ligi'nin üçüncü haftası oynanan 9 maçla tamamlandı.
UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunun üçüncü haftasında, A, B, C ve D liglerinde 9 karşılaşma yapıldı.
HOLLANDA'DAN ALMANYA'YA 3 GOL
UEFA Uluslar Ligi'nin 3. haftasında Hollanda, Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği Johan Cruyff Arena'daki mücadelede Almanya'yı konuk etti.
Hollanda, maçın 30. dakikasında Virgil van Dijk'in attığı kafa golüyle 1-0 öne geçti. 86. dakikada Memphis Depay'ın golüyle farkı ikiye çıkaran ev sahibi ekip, 90+2. dakikada Georginio Wijanaldum'un attığı golle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Hollanda Milli Takımı'nda maça ilk 11'de başlayan Beşiktaşlı futbolcu Ryan Babel, 67. dakikada yerini Arnaut Groeneveld'e bıraktı.
İtalyan temsilcisi Juventus'ta forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can, 57 dakika sahada kaldı.
UEFA Uluslar Ligi'ndeki müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
- A Ligi
1. Grup: Hollanda-Almanya: 3-0
- B Ligi
1. Grup: Slovakya-Çekya: 1-2
4. Grup: İrlanda Cumhuriyeti-Danimarka: 0-0
- C Ligi
3. Grup: Norveç-Slovenya: 1-0
Bulgaristan-Kıbrıs Rum Kesimi: 2-1
- D Ligi
1 Grup: Letonya-Kazakistan: 1-1
Gürcistan-Andorra: 3-0
4. Grup: Ermenistan-Cebelitarık: 0-1
Makedonya-Lihtenştayn: 4-1
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