    30 Eylül 2018, Pazar

    FUTBOL

    Kylian Mbappe'ye dudak uçuklatan teklif

    Kylian Mbappeye dudak uçuklatan teklif
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 30.09.2018 Giriş Tarihi: 30.09.2018

    'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı'yla şampiyon olan 'in yıldız futbolcusu ile ilgili 'den bomba bir iddiası geldi.

    Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, , 'nin 19 yaşındaki yıldızı için dudak uçuklatacak bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

    Man City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın ilk zamanlarından beri takip ettiği ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşanabilmesi yolunda ihtiyaç duyulduğuna inandığı Mbappe için City'nin PSG'ye 225 milyon euroluk bir teklif yapacağı kaydedildi.

    Haberde City yönetiminin e kaynak yaratabilmek içinse 'i satabileceği de öne sürüldü.



    PSG'de bugüne kadar 49 maçta forma giyen ve 26 gol, 14 asistlik performans sergileyen Mbappe, 225 milyon euro'ya Manchester City'ye giderse Neymar'ın 222 milyon euro'luk tarihi rekorunu kıracak ve dünyanın en pahalı futbolcusu olacak..

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