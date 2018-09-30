Kylian Mbappeye dudak uçuklatan teklif

Kylian Mbappe'ye dudak uçuklatan teklif
Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı'yla şampiyon olan Paris Saint Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe ile ilgili İngiltere'den bomba bir transfer iddiası geldi.
Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Manchester City, PSG'nin 19 yaşındaki yıldızı için dudak uçuklatacak bir teklif yapmaya hazırlanıyor.
Man City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın ilk zamanlarından beri takip ettiği ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşanabilmesi yolunda ihtiyaç duyulduğuna inandığı Mbappe için City'nin PSG'ye 225 milyon euroluk bir teklif yapacağı kaydedildi.
Haberde City yönetiminin transfere kaynak yaratabilmek içinse Raheem Sterling'i satabileceği de öne sürüldü.
PSG'de bugüne kadar 49 maçta forma giyen ve 26 gol, 14 asistlik performans sergileyen Mbappe, 225 milyon euro'ya Manchester City'ye giderse Neymar'ın 222 milyon euro'luk tarihi rekorunu kıracak ve dünyanın en pahalı futbolcusu olacak..
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