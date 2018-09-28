UEFA, EURO2024'ü Almanya'ya vererek, 12. kez önemli bir organizasyonu aynı ülkeye vermiş oldu.

UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı Almanya'ya vererek yine ilginç bir karara imza attı.

UEFA, bu kararıyla tarihinde 12. kez önemli bir organizasyonda tercihini Almanya'dan kullanmış oldu.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası, UEFA'nın Almanya'ya verdiği 12. önemli organizasyon oldu.

UEFA, Avrupa Şampiyonaı'nı ise 2. kez Almanya'ya verdi.

1958/59 - Şampiyonlar Ligi finali

1978/79 - Şampiyonlar Ligi finali

1987/88 - Şampiyonlar Ligi finali

1988 - Avrupa Şampiyonası

1992/93 - Şampiyonlar Ligi finali

1996/97 - Şampiyonlar Ligi finali

2000/01 - UEFA Kupası finali

2003/04 - Şampiyonlar Ligi finali

2009/10 - UEFA Kupası finali

2011/12 - Şampiyonlar Ligi finali

2014/15 - Şampiyonlar Ligi finali

2024 - Avrupa Şampiyonası



(Sporx)