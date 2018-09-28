UEFA'nın 12. Almanya kararı!
UEFA, EURO2024'ü Almanya'ya vererek, 12. kez önemli bir organizasyonu aynı ülkeye vermiş oldu.
UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı Almanya'ya vererek yine ilginç bir karara imza attı.
UEFA, bu kararıyla tarihinde 12. kez önemli bir organizasyonda tercihini Almanya'dan kullanmış oldu.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası, UEFA'nın Almanya'ya verdiği 12. önemli organizasyon oldu.
UEFA, Avrupa Şampiyonaı'nı ise 2. kez Almanya'ya verdi.
1958/59 - Şampiyonlar Ligi finali
1978/79 - Şampiyonlar Ligi finali
1987/88 - Şampiyonlar Ligi finali
1988 - Avrupa Şampiyonası
1992/93 - Şampiyonlar Ligi finali
1996/97 - Şampiyonlar Ligi finali
2000/01 - UEFA Kupası finali
2003/04 - Şampiyonlar Ligi finali
2009/10 - UEFA Kupası finali
2011/12 - Şampiyonlar Ligi finali
2014/15 - Şampiyonlar Ligi finali
2024 - Avrupa Şampiyonası
(Sporx)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Dünya Kupası finali
- Canlı Yayın
- Galatasaray haberleri
- Fenerbahçe haberleri
- Beşiktaş haberleri
- Trabzonspor haberleri
- Quaresma'dan Fenerbahçe maçı için söz
- Belhanda'ya teklif var mı? Açıklama geldi
- Adem Ljajic: "En güçlü özelliğim..."
- Fenerbahçe'nin tarihi yenilgisi Hırvat basınında büyük yankı uyandırdı
- Fenerbahçe deplasmanda Dinamo Zagreb'e 4-1 kaybetti (GENİŞ ÖZET)
- Phillip Cocu'dan istifa yanıtı!
- Fikret Orman'ın sattığı en pahalı 11!
- Beşiktaş’tan Tosic’e başsağlığı mesajı
- Vahid Halilhodzic Slimani ile ilgili konuştu!
- Galatasaray'a Feghouli piyangosu!