    28 Eylül 2018, Cuma

    FUTBOL

    UEFA'nın 12. Almanya kararı!

    UEFA resmen Almanlara çalışıyor!
    FUTBOL
    Güncelleme Tarihi: 28.09.2018 Giriş Tarihi: 28.09.2018

    , EURO2024'ü 'ya vererek, 12. kez önemli bir organizasyonu aynı ülkeye vermiş oldu.

    , 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı 'ya vererek yine ilginç bir karara imza attı.

    UEFA, bu kararıyla tarihinde 12. kez önemli bir organizasyonda tercihini Almanya'dan kullanmış oldu.

    2024 Avrupa Futbol Şampiyonası, UEFA'nın Almanya'ya verdiği 12. önemli organizasyon oldu.

    UEFA, Avrupa Şampiyonaı'nı ise 2. kez Almanya'ya verdi.

    1958/59 - Şampiyonlar Ligi finali
    1978/79 - Şampiyonlar Ligi finali
    1987/88 - Şampiyonlar Ligi finali
    1988 -
    1992/93 - Şampiyonlar Ligi finali
    1996/97 - Şampiyonlar Ligi finali
    2000/01 - UEFA Kupası finali
    2003/04 - Şampiyonlar Ligi finali
    2009/10 - UEFA Kupası finali
    2011/12 - Şampiyonlar Ligi finali
    2014/15 - Şampiyonlar Ligi finali
    2024 - Avrupa Şampiyonası

    (Sporx)

    YORUMLAR

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FUTBOL HABERLERİ
    İşte FIFA gözünden Süper Lig! İşte FIFA gözünden Süper Lig!
    Irkçılık yapan, rüşvet veren kazandı "Irkçılık yapan, rüşvet veren kazandı"
    Futbolda haftanın programı Futbolda haftanın programı
    BİZE ULAŞIN
    Daha Fazla Gör