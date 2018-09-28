Avrupa liglerinde derbi heyecanı
Avrupa'nın önde gelen futbol liglerinde yarın birçok önemli karşılaşma oynanacak.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 7. haftası, ligin köklü kulüplerinin maçlarına sahne olacak. Başkent derbisinde, milli futbolcu Cengiz Ünder'in forma giydiği Roma ile Lazio karşı karşıya gelecek. Yoluna kayıpsız devam eden son 7 yılın şampiyonu Juventus da seyircisi önünde en yakın takipçisi Napoli ile karşılaşacak.
Sezon başında teknik direktörlüğe getirilen Maurizio Sarri yönetiminde İngiltere Premier Lig'e iyi başlayan Chelsea, 7. haftada önemli bir sınav verecek. 5 galibiyet, 1 beraberliği bulunan Chelsea, 6'da 6 yapan Liverpool'u ağırlayacak.
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 7. haftasındaki Madrid derbisinde ise puan tablosunun 2. basamağındaki Real Madrid, 3. sıradaki Atletico Madrid'i konuk edecek.
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