    28 Eylül 2018, Cuma

    FUTBOL

    Avrupa liglerinde derbi heyecanı

    Avrupa liglerinde derbi heyecanı
    FUTBOL
    Giriş Tarihi: 28.09.2018

    'nın önde gelen futbol liglerinde yarın birçok önemli karşılaşma oynanacak.

    İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 7. haftası, ligin köklü kulüplerinin maçlarına sahne olacak. Başkent derbisinde, milli futbolcu 'in forma giydiği Roma ile Lazio karşı karşıya gelecek. Yoluna kayıpsız devam eden son 7 yılın şampiyonu da seyircisi önünde en yakın takipçisi ile karşılaşacak.

    Sezon başında teknik direktörlüğe getirilen Maurizio Sarri yönetiminde 'e iyi başlayan , 7. haftada önemli bir sınav verecek. 5 galibiyet, 1 beraberliği bulunan Chelsea, 6'da 6 yapan 'u ağırlayacak.

    İspanya Birinci Futbol Ligi'nin () 7. haftasındaki Madrid derbisinde ise puan tablosunun 2. basamağındaki , 3. sıradaki 'i konuk edecek.

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