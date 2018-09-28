Futbolda haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şu şekilde:

Spor Toto Süper Lig

Bugün:

20.00 Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Türk Telekom)

Yarın:

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Akhisarspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)

19.00 Beşiktaş-Kayserispor (Vodafone Park)

30 Eylül Pazar:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Bursaspor (Sivas Yeni 4 Eylül)

16.00 Göztepe-Atiker Konyaspor (Bornova)

19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

1 Ekim Pazartesi:

20.00 MKE Ankaragücü-Antalyaspor (Osmanlı)

20.00 Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)



Spor Toto 1. Lig

Yarın:

14.00 Hatayspor-Altınordu (Antakya Atatürk)

14.00 Denizlispor-Tetiş Yapı Elazığspor (Denizli Atatürk)

19.30 Kardemir Karabükspor-Ümraniyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

30 Eylül Pazar:

14.00 İstanbulspor-Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.30 Balıkesirspor Baltok-Altay (Balıkesir Atatürk)

19.30 Adana Demirspor-Eskişehirspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

19.30 Gençlerbirliği-Afjet Afyonspor (Osmanlı)

1 Ekim Pazartesi:

19.00 Giresunspor-Adanaspor (Giresun Atatürk)

19.00 Gazişehir Gaziantep-Osmanlıspor (Gaziantep)



TFF 2. Lig

- Kırmızı Grup

30 Eylül Pazar:

15.30 Tokatspor-Fethiyespor (Tokat Gaziosmanpaşa)

15.30 Konya Anadolu Selçukspor-Zonguldak Kömürspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

16.00 Bandırmaspor-BUGSAŞ Spor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Pendikspor-Etimesgut Belediyespor (Pendik)

16.00 Darıca Gençlerbirliği-Kahramanmaraşspor (Darıca İlçe)

16.00 Fatih Karagümrük-Sivas Belediyespor (Atatürk Olimpiyat)

18.00 Şanlıurfaspor-Kırklarelispor (Şanlıurfa GAP)

19.00 Menemen Belediyespor-Tuzlaspor (Menemen İlçe)

19.00 Tarsus İdmanyurdu-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Tarsus İlçe)

- Beyaz Grup

14.00 UTAŞ Uşakspor-Amed Sportif Faaliyetler (Uşak 1 Eylül)

15.30 Niğde Anadolu-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Niğde 5 Şubat)

15.30 Hacettepe-Gümüşhanespor (OSTİM)

15.30 Keçiörengücü-Eyüpspor (Ankara Aktepe)

15.30 Samsunspor-Ankara Demirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

15.30 Kastamonuspor 1966-Gaziantepspor (Gazi)

16.00 Bayrampaşa-İnegölspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

16.00 Sarıyer-Sancaktepe Belediyespor (Yusuf Ziya Öniş)

19.00 Manisaspor-Sakaryaspor (Manisa 19 Mayıs)



TFF 3. Lig

- 1. Grup

30 Eylül Pazar:

15.00 Hekimoğlu Trabzon-Şile Yıldızspor (Ahmet Suat Özyazıcı)

15.00 Batman Petrolspor-Erbaaspor (Batman 16 Mayıs)

15.00 Yomraspor-Ergene Velimeşespor (Yomra İlçe)

15.00 Erzin Belediyespor-Silivrispor (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)

15.00 Artvin Hopaspor-Tire 1922 (Hopa İlçe)

16.00 Körfezspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Kocaeli Alparslan Türkeş)

16.00 Nazilli Belediyespor-Nevşehir Belediyespor (Nazilli İlçe)

16.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Gebzespor (Tepecik Şenol Güneş)

- 2. Grup

30 Eylül Pazar:

14.00 Elaziz Belediyespor-Altındağ Belediyespor (Elazığ Atatürk)

15.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Kırşehir Belediyespor (Van Atatürk)

15.00 Adıyaman 1954-Osmaniyespor (Adıyaman Atatürk)

15.00 Yeni Orduspor-Ofspor (Ordu 19 Eylül)

15.30 Düzcespor-Bergama Belediyespor (Düzce 18 Temmuz)

16.00 Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor-Pazarspor (Ziya Altınoğlu)

16.00 Kemerspor 2003-Alibeyköyspor (Dr. Fehmi Öncel)

16.00 Sultanbeyli Belediyespor-Kızılcabölükspor (Maltepe Hasan Polat)

1 Ekim Pazartesi:

16.00 Karşıyaka-Esenler Erokspor (İzmir Atatürk)

- 3. Grup

30 Eylül Pazar:

15.00 Cizrespor-Serik Belediyespor (Cizre İlçe)

15.00 Bayburt İl Özel İdare-Halide Edip Adıvarspor (Bayburt Genç Osman)

15.00 Diyarbekirspor-Payasspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)

15.30 Çorum Belediyespor-Turgutluspor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)

16.00 Karacabey Belediyespor-Gölcükspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

16.00 Muğlaspor-1461 Trabzon (Muğla Atatürk)

16.00 Bağcılarspor-Bucaspor (Bağcılar Mahmutbey)

1 Ekim Pazartesi:

15.30 Ankara Adliyespor-Fatsa Belediyespor (OSTİM)

20.00 Kocaelispor-Anagold 24Erzincanspor (Kocaeli)