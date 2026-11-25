Fenerbahçe, Oğuz Aydın ile gole çok yaklaştı!
Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar ile karşılaşan Fenerbahçe'de Oğuz Aydın, maçın 41. dakikasında net bir fırsattan yararlanamadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi.
Maçın 41. dakikasında Matviyenko'nun orta sahada yaptığı hatayla Fenerbahçe, İsmail Yüksek ile topu kazandı.
İsmail Yüksek'in pasıyla savunma arkasına koşu yapan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Oğuz Aydın'ın sağ çaprazdan vurduğu şutu kaleci Riznyk çıkardı.
Temsilcimiz Fenerbahçe, Oğuz Aydın'la gole çok yaklaştı! #UCL https://t.co/YwNU4VZIJv— TRT Spor (@trtspor) November 25, 2026