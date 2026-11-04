Kanarya destan yazdı! Fenerbahçe'den Liverpool karşısında muhteşem geri dönüş
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yapan Liverpool'a, iki kez geriye düştüğü maçta ilk yenilgisini tattırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe ile Liverpool karşı karşıya geldi.
Chobani Stadyumu'nda oynanan maçta Fenerbahçe, Liverpool'u 3-2 mağlup ederek Devler Ligi'ndeki ilk 3 puanını aldı.
Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Mason Greenwood, 73. dakikada Archie Brown ve 79. dakikada Vedat Muriç kaydetti.
Liverpool'un gollerini ise 25. dakikada Nyoni ve 69. dakikada Alexander Isak attı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, Devler Ligi'nde ilk galibiyetini alarak 5 puana ulaştı. Liverpool ise 9 puanda kaldı.
Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk deplasmanına çıkacak. Liverpool ise Club Brugge deplasmanına konuk olacak.
LIVERPOOL TARAFTARINDAN MAÇA YOĞUN İLGİ
Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında temsilcilerimizden Fenerbahçe, Liverpool'u konuk etti. İngiliz ekibinin taraftarları, Chobani Stadyumu'nda oynanan maçta kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldurdu.
MAÇTAN DAKİKALAR
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasındaki Fenerbahçe-Liverpool maçının ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
25. dakikada Liverpool öne geçti. Szoboszlai'nin sol çaprazdan ortasında arka direkte Brown'ın kafayla uzaklaştırmak istediği top, Nyoni'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası çizgisi üzerinde bekletmeden yaptığı vuruşta Oppong'a çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.
27. dakikada Brown'ın soldan ortasında, İrfan Can Kahveci'nin altıpastan çıkardığı şutta meşin yuvarlak üst direkten döndü.
29. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Greenwood'un ceza yayının gerisinden kullandığı serbest atışta, barajdaki Jacquet'ye çarparak yön değiştiren ve kaleci Alisson Becker'i kontrpiyede bırakan top, filelerle buluştu: 1-1.
44. dakika Lukaku'nun pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Greenwood'un ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Alisson Becker meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.
59. dakikada İrfan Can Kahveci'nin şık pasında soldan savunmanın arkasına hareketlenen Archie Brown, ilk önce topa yetişemedi. Savunmanın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak, Brown'a çarptı ve İngiliz oyuncunun önüne düştü. Brown'ın sol çaprazdan şutunda kaleci Alisson Becker, topu kornere çeldi.
69. dakikada Liverpool ikinci golü buldu. Gakpo'nun solda son çizgiden ortasında Isak'ın altıpasın içinden kafa vuruşunda kaleci Ederson'un müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 1-2.
73. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Kante'nin ceza yayının gerisinden ortasında savunmadan seken top, arka direkte Brown'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden dar açıdan boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2.
79. dakikada sarı-lacivertli takım öne geçti. Brown'ın sağdan ortasında topu iyi takip eden Vedat Muric, ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Alisson Becker'in sağından filelere gönderdi: 3-2.
Fenerbahçe, iki kez geriye düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazandı.