Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Kanarya destan yazdı! Fenerbahçe'den Liverpool karşısında muhteşem geri dönüş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yapan Liverpool'a, iki kez geriye düştüğü maçta ilk yenilgisini tattırdı.

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Kanarya destan yazdı! Fenerbahçe'den Liverpool karşısında muhteşem geri dönüş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe ile Liverpool karşı karşıya geldi.

Liverpool galibiyeti sonrası Mason Greenwood: Maçı kazanacağımızı hissediyordum

Chobani Stadyumu'nda oynanan maçta Fenerbahçe, Liverpool'u 3-2 mağlup ederek Devler Ligi'ndeki ilk 3 puanını aldı.

Fenerbahçe'de Liverpool maçı sonrası Vedat Muriç: Fenerbahçe büyüklüğü budur!

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Mason Greenwood, 73. dakikada Archie Brown ve 79. dakikada Vedat Muriç kaydetti.

Son 16 için Fenerbahçe'nin 4 maçı kaldı! İşte Kanarya'nın kalan karşılaşmaları

Liverpool'un gollerini ise 25. dakikada Nyoni ve 69. dakikada Alexander Isak attı.

Fenerbahçe'den Liverpool karşısında muhteşem geri dönüş! İşte maçın golleri

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, Devler Ligi'nde ilk galibiyetini alarak 5 puana ulaştı. Liverpool ise 9 puanda kaldı.

Fenerbahçe-Liverpool maçında Turpin'den skandal karar! Net penaltıyı vermedi

Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe, Shakhtar Donetsk deplasmanına çıkacak. Liverpool ise Club Brugge deplasmanına konuk olacak.

Fenerbahçe direğe takıldı! İrfan Can Kahveci gole çok yaklaştı

Kanarya destan yazdı! Fenerbahçe'den Liverpool karşısında muhteşem geri dönüş - 1

LIVERPOOL TARAFTARINDAN MAÇA YOĞUN İLGİ

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında temsilcilerimizden Fenerbahçe, Liverpool'u konuk etti. İngiliz ekibinin taraftarları, Chobani Stadyumu'nda oynanan maçta kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldurdu.

Kadıköy’de Emre Belözoğlu için ‘hoş geldin’ anonsu

MAÇTAN DAKİKALAR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasındaki Fenerbahçe-Liverpool maçının ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

25. dakikada Liverpool öne geçti. Szoboszlai'nin sol çaprazdan ortasında arka direkte Brown'ın kafayla uzaklaştırmak istediği top, Nyoni'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası çizgisi üzerinde bekletmeden yaptığı vuruşta Oppong'a çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

27. dakikada Brown'ın soldan ortasında, İrfan Can Kahveci'nin altıpastan çıkardığı şutta meşin yuvarlak üst direkten döndü.

29. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Greenwood'un ceza yayının gerisinden kullandığı serbest atışta, barajdaki Jacquet'ye çarparak yön değiştiren ve kaleci Alisson Becker'i kontrpiyede bırakan top, filelerle buluştu: 1-1.

44. dakika Lukaku'nun pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Greenwood'un ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Alisson Becker meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

59. dakikada İrfan Can Kahveci'nin şık pasında soldan savunmanın arkasına hareketlenen Archie Brown, ilk önce topa yetişemedi. Savunmanın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak, Brown'a çarptı ve İngiliz oyuncunun önüne düştü. Brown'ın sol çaprazdan şutunda kaleci Alisson Becker, topu kornere çeldi.

69. dakikada Liverpool ikinci golü buldu. Gakpo'nun solda son çizgiden ortasında Isak'ın altıpasın içinden kafa vuruşunda kaleci Ederson'un müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 1-2.

73. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Kante'nin ceza yayının gerisinden ortasında savunmadan seken top, arka direkte Brown'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden dar açıdan boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2.

79. dakikada sarı-lacivertli takım öne geçti. Brown'ın sağdan ortasında topu iyi takip eden Vedat Muric, ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Alisson Becker'in sağından filelere gönderdi: 3-2.

Fenerbahçe, iki kez geriye düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazandı.

Fenerbahçe 3-2 Liverpool | MAÇTAN KARELER FENERBAHÇE 3-2 LİVERPOOL | MAÇTAN KARELER

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Son 16 için F.Bahçe'nin 4 maçı kaldı!
Sonraki Haber
Son 16 için F.Bahçe'nin 4 maçı kaldı!