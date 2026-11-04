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Fenerbahçe direğe takıldı! İrfan Can Kahveci gole çok yaklaştı

Fenerbahçe, Liverpool karşısında 27. dakikada gole çok yaklaştı. Archie Brown'un pasında İrfan Can Kahveci'nin yaptığı vuruşta top üst direkten dönerken sarı-lacivertliler öne geçme fırsatını kaçırdı.

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Fenerbahçe direğe takıldı! İrfan Can Kahveci gole çok yaklaştı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Liverpool'u konuk eden Fenerbahçe, karşılaşmanın 27. dakikasında gole çok yaklaştı ancak direği geçemedi.

Sarı-lacivertlilerin merkezden geliştirdiği atakta N'Golo Kante, pasını ceza sahasının sol çaprazındaki Archie Brown'a aktardı. Brown, bekletmeden altıpas önüne yerden bir pas gönderdi.

O bölgede topla buluşan İrfan Can Kahveci, gelişine yaptığı vuruşla kaleyi yokladı. Ancak meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü. Fenerbahçe, Liverpool karşısında öne geçme fırsatını değerlendiremedi.

#İrfan Can Kahveci #UEFA Şampiyonlar Ligi #Archie Brown #Liverpool #Fenerbahçe
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