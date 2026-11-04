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Fenerbahçe'den Liverpool karşısında muhteşem geri dönüş! İşte maçın golleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe ile Liverpool karşı karşıya geldi. Mücadelede ilk golü İngiliz temsilcisi bulurken sarı-lacivertliler kısa süre içerisinde eşitliği sağladı. Maçın 2. yarısında oyuna dahil olan Alexander Isak, 69. dakikada Liverpool'u tekrar üstünlüğe taşırken Isak'a cevap Archie Brown'dan geldi.

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Fenerbahçe'den Liverpool karşısında muhteşem geri dönüş! İşte maçın golleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe ile Liverpool karşı karşıya geldi. Mücadelede ilk golü İngiliz temsilcisi bulurken sarı-lacivertliler kısa süre içerisinde eşitliği sağladı.

Liverpool, karşılaşmanın 25. dakikasında Nyoni'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe ise bu gole hızlı yanıt verdi. Sarı-lacivertliler, 29. dakikada Mason Greenwood'un frikikten attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmazken Liverpool adına oyuna sonradan giren Alexander Isak, 69. dakikada Liverpool'u öne geçiren golü kaydetti. Ardından Fenerbahçe, 73. dakikada tekrar eşitliği sağladı. Gakpo'dan seken topta Archie Brown, temsilcimize 2-2'lik eşitliği sağlayan golü attı.

Sarı-lacivertliler öne geçmeyi başardı. Sağ taraftan kullanılan taç atışında Archie Brown, ceza alan sağ tarafındaki Skriniar'a topu gönderdi. Skriniar tekte göğsüyle yeniden Brown'u buldu. Archie Brown kontrolünün ardından altı pas önüne ortasını gönderdi. O noktada Vedat, savunmadaki Jacquet'nin üzerinden kafa vuruşunu yaptı ve topu kalenin solundan filelerle buluşturdu.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

#Mason Greenwood #UEFA Şampiyonlar Ligi #Fenerbahçe #Liverpool #Alexander Isak #Archie Brown
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