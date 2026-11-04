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Fenerbahçe-Liverpool maçında Turpin'den skandal karar! Net penaltıyı vermedi

Fenerbahçe-Liverpool maçının 23. dakikasında Mason Greenwood, Konstantinos Tsimikas'ın müdahalesiyle ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Sarı-lacivertliler penaltı beklerken Fransız hakem Clement Turpin oyunun devam etmesini istedi.

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Fenerbahçe-Liverpool maçında Turpin'den skandal karar! Net penaltıyı vermedi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, Liverpool'u konuk etti.

Karşılaşmanın 23. dakikasında Archie Brown'ın uzun mesafeli pasında topla buluşan Mason Greenwood, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Greenwood ile ikili mücadeleye giren Konstantinos Tsimikas, İngiliz futbolcuyu ceza sahası içerisinde eliyle itti fakat hakem Clement Turpin 'devam' dedi.

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