Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısında kritik bir mücadeleye çıkıyor. Avrupa'da ilk galibiyetini hedefleyen sarı-lacivertlilerin maçını izlemek isteyenler yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, FB maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın saati, kanalı ve maç öncesi gelişmeler...

Fenerbahçe-Liverpool maçı canlı skor ekranı için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe, 4. hafta mücadelesinde İngiltere'nin güçlü ekiplerinden Liverpool'u ağırlayacak. Avrupa'da henüz galibiyet sevinci yaşayamayan sarı-lacivertliler, İstanbul'da oynanacak kritik karşılaşmada kötü gidişatı sona erdirmek istiyor. Liverpool ise Şampiyonlar Ligi'nde üç maçta aldığı üç galibiyetle yoluna kayıpsız devam ediyor. Fenerbahçe taraftarları ve futbolseverler, dev maç öncesinde yayın bilgilerini araştırıyor. "Fenerbahçe-Liverpool maçı ne zaman?", "FB maçı saat kaçta?", "Fenerbahçe maçı hangi kanalda ve şifresiz mi?" soruları gündemdeki yerini aldı. İşte 4 Kasım Çarşamba günü oynanacak karşılaşmaya dair merak edilenler...

FENERBAHÇE - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında Liverpool ile karşılaşacak. 4 Kasım 2026 Çarşamba günü oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak. İstanbul'daki Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Fransız hakem Clement Turpin görev alacak. Fenerbahçe, taraftarının desteğiyle sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Liverpool karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

FB MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşma TRT 1'den şifresiz olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE LIVERPOOL KARŞISINDA İLK GALİBİYETİNİ İSTİYOR

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk üç maçta galibiyet elde edemedi. Sarı-lacivertli takım, Roma ile 1-1 berabere kaldığı ilk karşılaşmanın ardından Aston Villa deplasmanında ağır bir yenilgi aldı. İngiliz ekibi karşısında 6-0 mağlup olan temsilcimiz, üçüncü maçında Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı.

Üç maçta iki puan toplayan Fenerbahçe, Liverpool karşısında kazanarak puanını yükseltmek istiyor. Sarı-lacivertli ekip için bu karşılaşma, lig aşamasındaki iddiasını sürdürebilmek adına kritik bir fırsat niteliği taşıyor.

DIRK KUYT İÇİN ÖZEL KARŞILAŞMA

Fenerbahçe'nin geçici teknik direktörü Dirk Kuyt, Liverpool karşılaşmasıyla birlikte futbolculuk döneminde formasını giydiği eski takımına rakip olacak.

Hollandalı isim, Liverpool'da altı sezon forma giydi. Kırmızı takımda 285 karşılaşmaya çıkan Kuyt, 71 kez gol sevinci yaşadı. Futbolculuk kariyerinde Liverpool taraftarlarının yakından tanıdığı isimlerden biri olan Kuyt, bu kez Fenerbahçe'nin başında eski takımına karşı galibiyet arayacak.

Fenerbahçe'de teknik direktör değişikliğinin ardından yaşanan süreçte alınacak sonuçlar yakından takip ediliyor. Liverpool karşısında elde edilecek olumlu bir sonuç, takımın hem Avrupa'daki hem de yeni teknik yapılanmadaki geleceği açısından önem taşıyacak.

LIVERPOOL'UN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ SON DURUMU

Liverpool, Avrupa'nın en önemli organizasyonunda ilk üç karşılaşmasını kazanarak dokuz puana ulaştı. İngiliz ekibi, Atletico Madrid karşısında 2-1, LASK karşısında 6-3 ve Villrreal karşısında 4-3'lük skorlarla galibiyet elde etti.

Bu sonuçlarla lig aşamasında üst sıralara yerleşen Liverpool, Fenerbahçe karşısında da kazanarak avantajını sürdürmek istiyor.

Ancak İngiliz temsilcisi, hafta sonunda Premier Lig'de Arsenal'e 1-0 mağlup oldu. Bu yenilginin ardından İstanbul'a gelecek Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde yeniden galibiyet serisi yakalamayı amaçlıyor.

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