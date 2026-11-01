Spor yazarları Fenerbahçe-Göztepe maçını değerlendirdi!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Göztepe'ye son bölümde yediği gollerle 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından spor yazarları mücadeleyi çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (FB spor haberi)