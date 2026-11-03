İşte Fenerbahçe'nin Liverpool maçı 11'i! Dirk Kuyt'tan flaş stoper kararı
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 4 Kasım Çarşamba günü evinde Liverpool'u ağırlayacak. Sarı-lacivertliler zorlu randevu öncesi stoper hattında büyük problem yaşarken, Dirk Kuyt'ın sahaya sürmeyi planladığı ilk 11 netleşti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 4 Kasım Çarşamba günü İngiltere'nin Liverpool takımını konuk edecek.