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İşte Fenerbahçe'nin Liverpool maçı 11'i! Dirk Kuyt'tan flaş stoper kararı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 4 Kasım Çarşamba günü evinde Liverpool'u ağırlayacak. Sarı-lacivertliler zorlu randevu öncesi stoper hattında büyük problem yaşarken, Dirk Kuyt'ın sahaya sürmeyi planladığı ilk 11 netleşti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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İşte Fenerbahçe'nin Liverpool maçı 11'i! Dirk Kuyt'tan flaş stoper kararı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 4 Kasım Çarşamba günü İngiltere'nin Liverpool takımını konuk edecek.

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İşte Fenerbahçe'nin Liverpool maçı 11'i! Dirk Kuyt'tan flaş stoper kararı

Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

İşte Fenerbahçe'nin Liverpool maçı 11'i! Dirk Kuyt'tan flaş stoper kararı

Turpin'in yardımcılıklarını Fransa Futbol Federasyonundan Nicolas Danos ile Benjamin Pages yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Fransız Jeremy Stinat olacak.

İşte Fenerbahçe'nin Liverpool maçı 11'i! Dirk Kuyt'tan flaş stoper kararı

Şampiyonlar Ligi'nde son olarak evinde 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Slavia Prag ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, Süper Lig'de de üst üste 2 mağlubiyet yaşadı.

İşte Fenerbahçe'nin Liverpool maçı 11'i! Dirk Kuyt'tan flaş stoper kararı

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 3 müsabakada 2 puan topladı.

İşte Fenerbahçe'nin Liverpool maçı 11'i! Dirk Kuyt'tan flaş stoper kararı

KUYT ESKİ TAKIMINA KARŞI

Fenerbahçe'de teknik sorumlu Dirk Kuyt, eski takımına karşı kulübede yer alacak.

İşte Fenerbahçe'nin Liverpool maçı 11'i! Dirk Kuyt'tan flaş stoper kararı

Kariyerinin son bölümünde sarı-lacivertli ekipte forma giyen Kuyt, Fenerbahçe'nin başında efsanesi olduğu Liverpool'a karşı mücadele edecek.

İşte Fenerbahçe'nin Liverpool maçı 11'i! Dirk Kuyt'tan flaş stoper kararı

2 EKSİK

Fenerbahçe, Liverpool karşısında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

İşte Fenerbahçe'nin Liverpool maçı 11'i! Dirk Kuyt'tan flaş stoper kararı

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nathan Ake ve Marco Asensio, zorlu müsabakada yer almayacak.

İşte Fenerbahçe'nin Liverpool maçı 11'i! Dirk Kuyt'tan flaş stoper kararı

OPPONG BELİRSİZ

Fenerbahçe'de Kojo Oppong'un durumu maç saatinde belli olacak.

İşte Fenerbahçe'nin Liverpool maçı 11'i! Dirk Kuyt'tan flaş stoper kararı

Göztepe maçında sakatlık yaşayan genç oyuncunun durumuna gün gün bakılıyor.

İşte Fenerbahçe'nin Liverpool maçı 11'i! Dirk Kuyt'tan flaş stoper kararı

Oppong'un forma giyememesi durumunda sarı-lacivertlilerde stoper hattında Milan Skriniar ile Yiğit Efe Demir dışında oyuncu bulunmuyor.

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