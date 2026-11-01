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Fenerbahçe'de Guendouzi-Kante dönemi bitiyor! Ocak ayında orta sahaya düşünülen 2 transfer...

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için orta saha operasyonu başladı. Sarı-lacivertli yönetimin, Guendouzi ve Kante ikilisinin yerine alternatif oluşturmak ve orta sahayı güçlendirmek amacıyla iki transfer üzerinde durduğu öğrenildi. İşte gündemdeki isimler ve transfer planının detayları...

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'de Guendouzi-Kante dönemi bitiyor! Ocak ayında orta sahaya düşünülen 2 transfer...

Matteo Guendouzi ve N'Golo Kante'nin yüksek maaşları nedeniyle sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, devre arasında iki oyuncudan biriyle yollarını ayırıp, bu bölgeyi genç bir isimle doldurmak için harekete geçti.

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Fenerbahçe'de Guendouzi-Kante dönemi bitiyor! Ocak ayında orta sahaya düşünülen 2 transfer...

Fotomaç'ın haberine göre bu isimler Cortinhians'tan Breno Bidon ve Botafogo'dan Danilo...

Fenerbahçe'de Guendouzi-Kante dönemi bitiyor! Ocak ayında orta sahaya düşünülen 2 transfer...

Sarı-lacivertliler adına bu iki oyuncuyu da eski bir Fenerbahçeli oyuncu, tribünden takip edecek ve alacağı notları yönetime iletecek.

Fenerbahçe'de Guendouzi-Kante dönemi bitiyor! Ocak ayında orta sahaya düşünülen 2 transfer...

ARALIK'TA HAREKETE GEÇİLECEK

Fenerbahçe yönetimi de gelecek bilgiler doğrultusunda harekete geçecek.

Fenerbahçe'de Guendouzi-Kante dönemi bitiyor! Ocak ayında orta sahaya düşünülen 2 transfer...

Öncelik; daha genç olmasından Corinthians'ın 21 yaşındaki yıldız adayı Breno Bidon...

Fenerbahçe'de Guendouzi-Kante dönemi bitiyor! Ocak ayında orta sahaya düşünülen 2 transfer...

Ancak Bidon konusunda bir pürüz çıkması halinde rotanın Danilo'ya döneceği de gelen bilgiler arasında...

Fenerbahçe'de Guendouzi-Kante dönemi bitiyor! Ocak ayında orta sahaya düşünülen 2 transfer...

Fenerbahçe yönetimi transfer için aralık ayında harekete geçmeyi planlıyor.

Fenerbahçe'de Guendouzi-Kante dönemi bitiyor! Ocak ayında orta sahaya düşünülen 2 transfer...

İki oyuncuda da istenilen sonuca ulaşılamazsa diğer alternatif isimlere yönelinecek.

Fenerbahçe'de Guendouzi-Kante dönemi bitiyor! Ocak ayında orta sahaya düşünülen 2 transfer...

Matvey Kislyak da geniş listede yer alıyor.

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