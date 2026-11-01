Fenerbahçe'de Guendouzi-Kante dönemi bitiyor! Ocak ayında orta sahaya düşünülen 2 transfer...
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için orta saha operasyonu başladı. Sarı-lacivertli yönetimin, Guendouzi ve Kante ikilisinin yerine alternatif oluşturmak ve orta sahayı güçlendirmek amacıyla iki transfer üzerinde durduğu öğrenildi. İşte gündemdeki isimler ve transfer planının detayları...
Matteo Guendouzi ve N'Golo Kante'nin yüksek maaşları nedeniyle sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, devre arasında iki oyuncudan biriyle yollarını ayırıp, bu bölgeyi genç bir isimle doldurmak için harekete geçti.