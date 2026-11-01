Fenerbahçe'de Guendouzi-Kante dönemi bitiyor! Ocak ayında orta sahaya düşünülen 2 transfer...

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için orta saha operasyonu başladı. Sarı-lacivertli yönetimin, Guendouzi ve Kante ikilisinin yerine alternatif oluşturmak ve orta sahayı güçlendirmek amacıyla iki transfer üzerinde durduğu öğrenildi. İşte gündemdeki isimler ve transfer planının detayları...