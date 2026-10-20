Fenerbahçe U19, Slavia Prag'a mağlup oldu

UEFA Gençlik Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe U19, sahasında konuk ettiği Slavia Prag U19'a 3-1 mağlup oldu.

UEFA Gençlik Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe U19, sahasında konuk ettiği Slavia Prag U19'a 3-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, öne geçtiği mücadeleden puan çıkaramazken organizasyondaki üçüncü maçını da kaybetti.

UEFA Gençlik Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe U19 ile Slavia Prag U19, Pendik Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Çekya temsilcisi 3-1 kazandı.

FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ, SLAVIA PRAG GERİ DÖNDÜ

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe U19, 8. dakikada Alaettin Ekici'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Ancak konuk ekip, 16. dakikada Masek ve 22. dakikada Potmesil'in golleriyle skoru 2-1'e getirdi. İlk yarı, Slavia Prag U19'un üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda da etkili oyununu sürdüren Slavia Prag U19, 72. dakikada Belzik'in golüyle farkı ikiye çıkardı. Kalan bölümde başka gol olmayınca karşılaşma, konuk ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

FENERBAHÇE U19 PUANSIZ KALDI

Bu sonuçla Slavia Prag U19, UEFA Gençlik Ligi'nde üçüncü galibiyetini alarak puanını 9'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe U19 ise üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrılarak henüz puanla tanışamadı.