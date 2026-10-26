Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR'ı açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR'ı belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak olan derbinin hakemi İspanyol Carlos Del Cerro Grande olarak açıklandı. Grande'ye AVAR'da ise Ferhan Kestanlıoğlu'nun eşlik edeceği belirtildi.

Trendyol Süper Lig'de 9. haftanın kapanış gününde oynanacak diğer maçların da VAR'ları açıklandı. Çaykur Rizespor-Trabzonspor maçının VAR'ı Erkan Engin olurken Engin'e AVAR'da Bilal Gölen'in eşlik edeceği öğrenildi.

Beşiktaş-Başakşehir maçının VAR'ı ise İskoçya'dan John Allan Beaton olurken Beaton'a AVAR'da Özer Özden'in eşlik edeceği belirtildi.