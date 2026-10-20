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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişmedi!

TFF'de yapılan yönetim kurulu toplantısında, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişmedi. Dev derbi 26 Ekim Pazartesi günü 21.30'da oynanacak.

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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişmedi!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.

Derbinin oynanacağı tarih hakkında çeşitli spekülasyonlar türetilirken, derbi tarihinin değişebileceği gündemdeydi. Salı günü yapılan TFF yönetim kurulu toplantısında yapılan değerlendirme sonucunda derbinin tarihi değişmedi.

Derbi karşılaşması daha önce açıklandığı gibi 26 Ekim Pazartesi saat 21.30'da oynanacak.

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