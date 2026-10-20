UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk ediyor. Devler Ligi'nde çıktığı ilk 2 maçta 1 puan alan sarı-lacivertli ekip, seyircisi önündeki müsabakadan zaferle ayrılmayı hedefliyor. Fenerbahçe ile Slavia Prag arasında oynanan mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında evinde Slavia Prag'ı konuk edecek. Devler Ligi'nde çıktığı ilk 2 karşılaşmada 1 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, seyircisi önündeki maçtan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Fenerbahçe - Slavia Prag mücadelesini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

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İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Kerem, Greenwood, Oğuz, Vedat.

Slavia Prag: Markovic, Suleiman, Vlcek, Zima, N'Guessan, Kubiak, Nowak, Moses, Ayaosi, Provod, Sturm.

FENERBAHÇE - SLAVIA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Slavia Prag arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması üçüncü hafta karşılaşması 20 Ekim 2026 Salı günü saat 19.45'te başladı.

FENERBAHÇE - SLAVIA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Slavia Prag karşılaşması TRT 1'den canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE-SLAVIA PRAG MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

KANARYA AVRUPA'DA YENİ BİR SINAVA ÇIKTI!

Avrupa kupalarında bugüne kadar 308 maç oynayan sarı-lacivertli ekip, Çekya temsilcisi karşısında 309. kez sahne aldı. Fenerbahçe, geride kalan karşılaşmalarda 122 galibiyet ve 68 beraberlik elde etti. Sarı-lacivertliler, 118 maçta ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu mücadelelerde 418 gol atan İstanbul temsilcisi, kalesinde 433 gol gördü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 43. MAÇ

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda 43. karşılaşmasına çıktı. Sarı-lacivertli ekip, daha önce çıktığı 42 Şampiyonlar Ligi maçında 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 24 mağlubiyet yaşadı. Organizasyonda 43 gol kaydeden Fenerbahçe, kalesinde 77 gole engel olamadı. Sarı-lacivertliler, Slavia Prag karşısında hem Avrupa kupalarındaki galibiyet sayısını artırmayı hem de Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir sonuç almayı hedefliyor.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA'DAKİ EN BÜYÜK BAŞARISI

Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 1996-1997 sezonunda mücadele eden Fenerbahçe, farklı dönemlerde grup aşamasında yer aldı. Sarı-lacivertlilerin organizasyondaki en başarılı sezonu ise 2007-2008 oldu.

Arthur Zico yönetimindeki Fenerbahçe, o sezon çeyrek finale kadar yükseldi. İngiltere temsilcisi Chelsea'ye elenen sarı-lacivertliler, yarı final şansını kaçırdı. Bu sezon elemeleri geçerek lig aşamasına katılan Fenerbahçe, Avrupa'daki mücadelesini sürdürüyor.

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ÇEKYA EKİPLERİYLE 17. KARŞILAŞMA

Slavia Prag mücadelesi Fenerbahçe'nin Çek takımlarıyla oynayacağı 17. maç oldu. Sarı-lacivertliler, daha önceki 16 karşılaşmada 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe, Çek ekipleriyle ilk olarak 1983-1984 sezonunda karşılaştı. Bohemians Prag'a iki maçta da mağlup olan sarı-lacivertliler, Çek takımlarına karşı ilk galibiyetini 1992 yılında Sigma Olomouc karşısında aldı.

Daha sonraki yıllarda Sparta Prag ve Viktoria Plzen gibi ekiplerle de karşılaşan Fenerbahçe, bu maçlarda farklı sonuçlar elde etti. Sarı-lacivertliler, Slavia Prag karşısında Çek takımlarına karşı galibiyet sayısını yükseltmek istiyor.

SLAVIA PRAG İLE GEÇMİŞTE ÜÇ KEZ RAKİP OLDULAR

Fenerbahçe ile Slavia Prag, Avrupa kupalarında daha önce üç kez karşılaştı. 2021-2022 sezonunda UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda eşleşen iki takımın maçlarında Slavia Prag, iki mücadeleyi de 3-2 kazandı.

2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yeniden karşılaşan ekiplerin Prag'daki mücadelesinden Fenerbahçe 2-1 galip ayrıldı. Sarı-lacivertliler, bu kez oynanan karşılaşmada rakibi karşısında bir kez daha kazanmak için mücadele ediyor.