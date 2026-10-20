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Önce Oğuz sonra Greenwood! Fenerbahçe'den Prag'a peş peşe 2 gol

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe sahasında Slavia Prag'ı konuk ediyor. Sarı-lacivertliler maçın başında Oğuz'un füzesiyle öne geçti. Ardından 11. dakikada Mason Greenwood sarı-lacivertlilerin 2. golünü kaydetti.

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Önce Oğuz sonra Greenwood! Fenerbahçe'den Prag'a peş peşe 2 gol

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 3. hafta maçında sahasında Çekya ekibi Slavia Prag'ı ağırladı. Sarı-lacivertliler mücadelenin 4. dakikasında Oğuz Aydın'ın ceza sahası dışından attığı nefis golle mücadelede 1-0 öne geçti.

İŞTE O GOL

11. dakikada sarı-lacivertlilerde sahneye çıkan Mason Greenwod ceza sahasından yaptığı vuruşla skoru 2-0'a getirdi.

İŞTE GREENDOOW'UN GOLÜ

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