Önce Oğuz sonra Greenwood! Fenerbahçe'den Prag'a peş peşe 2 gol
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe sahasında Slavia Prag'ı konuk ediyor. Sarı-lacivertliler maçın başında Oğuz'un füzesiyle öne geçti. Ardından 11. dakikada Mason Greenwood sarı-lacivertlilerin 2. golünü kaydetti.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması 3. hafta maçında sahasında Çekya ekibi Slavia Prag'ı ağırladı. Sarı-lacivertliler mücadelenin 4. dakikasında Oğuz Aydın'ın ceza sahası dışından attığı nefis golle mücadelede 1-0 öne geçti.
İŞTE O GOL
⚽ GOL! Oğuz Aydın 90'a koordinat girdi! Süper gol! Temsilcimiz maça golle başladı! https://t.co/OmFIo1GGo2— TRT Spor (@trtspor) October 20, 2026
11. dakikada sarı-lacivertlilerde sahneye çıkan Mason Greenwod ceza sahasından yaptığı vuruşla skoru 2-0'a getirdi.
İŞTE GREENDOOW'UN GOLÜ
⚽ GOL! Mason Greenwood kendisi başlattı kendisi bitirdi! Kadıköy'de fark ikiye çıktı! https://t.co/Eq0hILXpmY— TRT Spor (@trtspor) October 20, 2026