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Fenerbahçe'den Nathan Ake ve Marco Asensio hakkında sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe, Nathan Ake'nin 3 hafta, Marco Asensio'nun da 3 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

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Fenerbahçe'den Nathan Ake ve Marco Asensio hakkında sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe, Nathan Ake ve Marco Asensio'nun sağlık durumu hakkındaki son durumu duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Futbolcumuz Marco Asensio, sol diz eklemindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle İspanya'da, kulüp doktorumuzun gözetiminde başarılı bir artroskopik operasyon geçirmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay sürmesi öngörülmektedir.

Dün akşam oynanan Slavia Prag karşılaşmasında sakatlık yaşayan futbolcumuz Nathan Aké'nin, Ataşehir Medicana Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi ve kulüp doktoru tarafından yapılan muayene sonucunda sağ bacak arka adalesinde orta düzeyli zorlanma ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 hafta sürmesi öngörülmektedir.

#Slavia Prag #Marco Asensio #Nathan Ake #Fenerbahçe
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