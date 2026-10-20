Avrupa kupalarında bugüne kadar 308 maça çıkan Fenerbahçe, Slavia Prag karşılaşmasıyla 309. sınavını verecek. Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 43. kez mücadele edecek. Daha önce Çekya ekipleriyle oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, Slavia Prag karşısında sahaya galibiyet için çıkacak. Peki, Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman, hangi kanalda? Karşılaşma şifresiz yayınlanacak mı? İşte merak edilen detaylar…

Fenerbahçe-Slavia Prag maçı canlı skor ekranı için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 309. mücadelesine çıkacak. Avrupa arenasında 122 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, Çekya temsilcisi karşısında yeni bir başarı elde etmek istiyor. İki takım daha önce üç kez karşı karşıya gelirken Fenerbahçe, son randevuda sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. İstanbul'daki Chobani Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde yapılacak mücadelede sarı-lacivertli ekip, kendi sahasında kazanarak Avrupa'daki puanını yükseltmeye çalışacak.

FENERBAHÇE - SLAVIA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Slavia Prag arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması üçüncü hafta karşılaşması, 20 Ekim 2026 Salı günü saat 19.45'te oynanacak.

FENERBAHÇE - SLAVIA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Fenerbahçe - Slavia Prag karşılaşması TRT 1'den canlı yayınlanacak.

FB ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe - Slavia Prag maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanacak.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KAÇ PUANDA?

Fenerbahçe, 2026-2027 sezonunun Şampiyonlar Ligi lig aşamasına Roma karşılaşmasıyla başladı. Sarı-lacivertliler, ilk maçta sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak bir puan aldı. İkinci haftada İngiltere temsilcisi Aston Villa'ya konuk olan Fenerbahçe, bu mücadelede 6-0 mağlup oldu. Böylece ilk iki karşılaşmanın ardından bir puanda kalan sarı-lacivertli ekip, Slavia Prag maçına galibiyet hedefiyle çıkacak.

Fenerbahçe açısından Kadıköy'deki mücadele, yalnızca taraftar önünde kazanma fırsatı değil, aynı zamanda lig aşamasında yeniden ivme yakalama şansı olarak öne çıkıyor. Slavia Prag karşısında alınacak üç puan, takımın puanını dörde yükseltecek. Ancak lig aşamasında henüz oynanacak karşılaşmalar bulunuyor. Bu nedenle Fenerbahçe'nin üst tura yükselme ihtimali değerlendirilirken yalnızca tek bir maçın sonucuna değil, kalan fikstüre ve diğer takımların alacağı sonuçlara da bakılması gerekiyor.

NAMAĞLUP LİDER

Teknik direktörlüğünü Jindrich Trpisovsky'nin yaptığı Slavia Prag, Çekya liginde namağlup lider durumda. Devler Ligi'nde ise 2'de 0 çekti.

ASENSIO VE MERT YOK

Sarı-lacivertliler, Slavia Prag'a karşı iki önemli oyuncusundan yoksun çıkacak. Menisküs yırtığı bulunan Mert Müldür'ün tedavisi sürüyor. Diz kapağının arkasında kıkırdak lezyonu tespit edilen ve ameliyat olmasına karar verilen Asensio da bugün yok.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN SLAVIA PRAG MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can, Oğuz, Lukaku

Slavia Prag: Markovic, Zima, Vlvek, Holes, Moses, Sadilek, Isife, Kubiak, Strum, Chory, Chytil