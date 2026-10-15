Spor yazarlarından Aston Villa-Fenerbahçe maçı değerlendirmesi: Hoca maçı bizim gibi izledi!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Aston Villa karşısında 6-0'lık ağır bir yenilgi alan Fenerbahçe'de alınan sonuç spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Fotomaç Gazetesi yazarları, sarı-lacivertlilerin İngiltere'deki performansını değerlendirerek mağlubiyetin nedenlerine ve takımın ortaya koyduğu futbola ilişkin çarpıcı yorumlarda bulundu.
ZEKİ UZUNDURUKAN - 6 ÜSTÜ ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖYLE Mİ!
18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne kalan Fenerbahçe'nin Aston Villa maçına yeteri kadar önem vermediğini gördüm. Bu durum beni kahretti! Oysa UEFA'nın düzenlediği en prestijli futbol turnuvası değil mi Şampiyonlar Ligi! Adı üzerinde Şampiyonlar Ligi... Devler arenası... Fenerbahçe, dünkü Aston Villa maçında daha yürekli, daha ateşli futbol oynamalıydı. İsmail Kartal da en güçlü ve en doğru 11'i ile çıkmalıydı Villa Park'a! Mesela tedbir amaçlı kadroya alınmayan Asensio bu maçta oynayabilir miydi? Orta sahanın şah damarı Kante ile maça başlansa çok daha iyi olmaz mıydı?
Kafamda deli sorular derler ya, dünkü maçın ilk yarısında kalemizde gördüğümüz üç gol ve yaşadığımız büyük hayal kırıklığını anlatamam! Bu sezon Premier Lig'de başarısız sonuçlar alan Aston Villa'nın ve hocası Unai Emery'nin Şampiyonlar Ligi'ni ne kadar fazla ciddiye aldığını gördük! Anlayış farkı, vizyon farkı, hoca farkı... Ne derseniz deyin! Oynayacağınız ilk maç en önemli maçtır. Hele bu maç, Şampiyonlar Ligi maçıysa ateşlere basarak koşan, topu ısıran, gözlerden alevler fışkıran takım ruhu ile sahaya çıkarsınız! Doğru olan budur! Aston Villa maçından önce Alanyaspor maçını düşünmek bana doğru gelmiyor! Aston Villa maçını kazansanız, tüm Avrupa sizi konuşur! Alanya maçını kazanınca sadece bu başarı, Türkiye sınırları içinde kalır.