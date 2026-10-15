Süper Lig'de 8. haftanın hakemleri açıklandı! Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi...
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi Cihan Aydın oldu.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu.
MHK'den yapılan bilgilendirmeye göre, Trabzonspor-Beşiktaş maçını Cihan Aydın yönetecek.
İŞTE YAPILAN ATAMALAR
Arca Çorum FK-ÇAYKUR Rizespor: Davut Dakul Çelik
Erzurumspor FK-Eyüpspor: Erdem Mertoğlu
Amed SK-TÜMOSAN Konyaspor: Ozan Ergün
Gençlerbirliği-Galatasaray: Reşat Onur Coşkunses
Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Çağdaş Altay
Kasımpaşa-Samsunspor: Fatih Tokail
Kocaelispor-Göztepe: Alper Akarsu
Başakşehir-Gaziantep FK: Alpaslan Şen
Trabzonspor-Beşiktaş: Cihan Aydın
Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın müsabaka görevlileri belirlendi. https://t.co/s3kTlrfAFV— Merkez Hakem Kurulu (@MHK_Resmi) October 15, 2026