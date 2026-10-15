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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!

Ara transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, uzun süredir listesinde yer alan Hakan Çalhanoğlu için yeniden harekete geçme kararı aldı. Sarı-lacivertlilerin, milli yıldızın transferi için belirlediği plan ise ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, uzun süredir gündeminde yer alan Hakan Çalhanoğlu için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.

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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!

Sarı-lacivertli yönetim, İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen milli yıldızı kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!

Daha önce tecrübeli futbolcuyu bırakmaya sıcak bakmayan İtalyan ekibinin yüksek bonservis talebi, transferin önündeki en önemli engellerden biri olmuştu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe yönetimi, bu kez farklı bir yol izleyerek transferi sonuçlandırmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!

OCAK AYINDA MASAYA OTURULACAK

Orta sahada görev yapan ve ihtiyaç halinde hücum hattının gerisinde de oynayabilen Hakan Çalhanoğlu, sarı-lacivertlilerin transfer listesinde üst sıralarda bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!

Milli futbolcunun geleceğine ilişkin belirsizlik sürerken Fenerbahçe cephesi, ocak ayında oyuncuyla temas kurmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!

Yönetimin öncelikli hedefi, Inter'in ayrılığa izin vermesi halinde Hakan'ı ara transfer döneminde kadrosuna katmak.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!

Ancak İtalyan kulübünün deneyimli oyuncuyu sezon ortasında bırakmaya yanaşmaması, sarı-lacivertlilerin alternatif bir plan üzerinde durmasına neden oluyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!

Bu doğrultuda Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu ile ocak ayında anlaşma sağlayarak sezon sonunda bedelsiz transferin şartlarını oluşturmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!

TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYOR

Kariyerini Türkiye'de sürdürmeye sıcak baktığı belirtilen Hakan Çalhanoğlu'nun, sözleşmesinin sona ermesinin ardından gelecek teklifleri değerlendirmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!

Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcuyla daha önce de temas kurduğu öne sürülürken ocak ayında yapılacak görüşmelerin transfer sürecinde belirleyici olması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!

Sarı-lacivertliler, şartların uygun hale gelmesi durumunda milli yıldızı sezon sonunda kadrosuna katarak orta sahasını güçlendirmeyi amaçlıyor.

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