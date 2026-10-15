TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası!

Ara transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, uzun süredir listesinde yer alan Hakan Çalhanoğlu için yeniden harekete geçme kararı aldı. Sarı-lacivertlilerin, milli yıldızın transferi için belirlediği plan ise ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)