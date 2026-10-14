Fenerbahçe deplasmanda Aston Villa'ya mağlup oldu! İşte maçın özeti
UEFA Gençlik Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Aston Villa'ya 2-1 mağlup oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
UEFA Gençlik Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Aston Villa'ya konuk oldu.
Sarı lacivertliler mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe'nin tek sayısını 78. dakikada Emin Eren Sayar kaydetti. Aston Villa'nın gollerini ise 21'de Daniel Adediran ve 67'de Erinoluwa Orebowale kaydetti.
Bu sonucun ardından Aston Villa 3 puana ulaştı. Sarı lacivertli temsilcimiz ise ilk 2 maçın sonunda puanla tanışamadı.