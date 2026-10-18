Ahmet Çakar açıkladı! Fenerbahçe'nin iptal edilen gollerinde kararlar doğru mu?
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki kritik mücadelede sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Karşılaşma sonrası Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin iptal edilen 2 golü hakkında yorumlarını paylaştı.
Giriş Tarihi:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI
"F.Bahçe için çok zor bir virajdı. Aston Villa bozgunundan sonra olası bir puan kaybı çok şeyi değiştirebilirdi ama F.Bahçe bence maçın neredeyse tümünde iyi oynadı."
"Belki tempo düşük ama sürekli kazanılan toplar, yakalanan birçok pozisyon ve bazı oyuncuların gösterdiği üstün form..."
GREENWOOD ELEŞTİRİSİ
"Önce şunu söyleyelim; Greenwood çok büyük emekle ve fedakarlıkla alındı. Camia ondan çok şey bekliyor, haftalar hatta aylar geçti ama hala kendisinden bir şey göremedik."
LUKAKU-VEDAT KARŞILAŞTIRMASI
"Dün gecenin en iyi ismi Levent'ti. Neredeyse tüm pas tercihleri doğru. Atılan golün de mimarı oldu. Lukaku, stratejik santrfor oyununu Muriqi'ten iyi biliyor ama tabii ki atletik özellikler hala Muriqi lehine."
"Greenwood, anlamsız şekilde kötü penaltı kullanıyor, dün gece de kaçırdı. İrfan Can tamamladı ama pek tabii ki vuruştan önce ceza alanına girdiği için VAR hakemi haklı olarak iptal ettirdi."
"Fenerbahçe'ye dün gece için düşük tempo oynadı diyebilirler ancak Alanya çok kötüydü. Gelelim hakeme…"
"Penaltıda İrfan Can'ın iptal ettikleri golde haklılar. Vuruştan önce ceza alanına girdi, kaleci kurtardı, İrfan Can tamamladı. Fenerbahçe'nin aleyhine verilen endirekt vuruş doğru."
"Asıl faul gerekçesiyle iptal edilen golde VAR daveti ve hakem kararı, VAR protokolüne aykırı bir durum."
"GOLÜN İPTALİ YANLIŞ"
"O faul atak başlangıç fazı değil. Hakem gözü önünde faul yapılmasına rağmen avantaja bırakıyor, Alanya topu kaybediyor ve gol geliyor."
"Hem VAR müdahalesi yanlış hem de golün iptali yanlış."