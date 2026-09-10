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İsmail Kartal'dan istifa açıklaması: Bir daha asla dönmemek kaydıyla görevimden istifa ediyorum!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Roma beraberliğinin ardından gündeme damga vuran bir karar aldı. Kartal, maç sonrası basın toplantısında görevinden istifa ettiğini duyurdu. İşte o sözler...

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İsmail Kartal'dan istifa açıklaması: Bir daha asla dönmemek kaydıyla görevimden istifa ediyorum!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam, "Roma çok iyi bir takım. Çok iyi bir takıma karşı çok iyi hazırlandık. Onların da eksiklerini ve zaaflarını biliyorduk. Bu maçlar strateji maçları, bunları hatırlatmamda fayda var. Oyuncularım her talimatı yerine getirdiler. Galibiyeti kaçıran biz olduk. Oyuncularımı, görevini yerine getirdiği için tebrik ediyorum. Taraftarlarımızın bize gösterdiği sevgi nedeniyle de çok teşekkür ediyorum.

Orta saha mücadelesini öngördüğümüz için 3 orta saha ile oynadık. Kante, İsmail, Bartuğ... Müthiş oynadılar. Hepsini tebrik ediyorum."

İSTİFA AÇIKLAMASI

Kartal, basın toplantısına girmesinin ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı. Soru almayan Kartal, "Bu akşam oyuncularıma teşekkür ediyorum ve kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım. Bir daha asla dönmemek kaydıyla görevimden istifa ediyorum." dedi.

İsmail Kartal: Bir daha geri dönmemek kaydıyla istifa ediyorum!
Erdem Akbaş: İsmail Kartal'ın istifası şok edici

#İsmail Kartal #UEFA Şampiyonlar Ligi #Fenerbahçe #Roma
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