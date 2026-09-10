CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Levent Mercan'dan Roma maçı sonrası açıklamalar: 3 puanı elimizden kaçırdık!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile 1-1 berabere kalan temsilcimiz Fenerbahçe'de Levent Mercan, karşılaşma sonrası konuştu.

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Levent Mercan'dan Roma maçı sonrası açıklamalar: 3 puanı elimizden kaçırdık!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile 1-1 berabere kalan temsilcimiz Fenerbahçe'de Levent Mercan, maçın ardından konuştu.

Mercan, "İlk dakikadan itibaren iyi, akıllı, sabırlı oynadık. Çok mücadele ettik. Çok mutluyuz. 3 puanı elimizden kaçırdık, böyle güçlü bir Roma takımına karşı. Bugün mutlu olabiliriz. Önümüze bakmalıyız. Ligde aynı seviyede devam etmeliyiz. Kendi performansıma bir şey demeyeyim. Mücadele etmeye, oyunu sakinleştirmeye, topun bizde kalmasını sağlamaya çalıştım. Hoca böyle bir tercih yaptı, ben de nerede olursa olsun elimden geleni yaptım." ifadelerini kullandı.

#UEFA Şampiyonlar Ligi #Fenerbahçe #Levent Mercan #Roma
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Önceki Haber
İsmail Kartal görevinden istifa etti!
İsmail Kartal görevinden istifa etti!
"Rakibimizi çok iyi analiz ettik"
Sonraki Haber
"Rakibimizi çok iyi analiz ettik"