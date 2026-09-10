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UEFA ülke puanımız güncellendi! Fenerbahçe-Roma maçı sonrası son durum...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında Roma'yı konuk etti. Sarı-lacivertliler, mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılarak Devler Ligi'ne 1 puanla başladı. Mücadele sonrası UEFA ülke puanları güncellendi. İşte son durum...

Giriş Tarihi:
UEFA ülke puanımız güncellendi! Fenerbahçe-Roma maçı sonrası son durum...

Hem temsilcimizin maçının, hem de Devler Ligi'nde oynanan diğer maçların ardından UEFA ülke puanı güncellendi. İşte Türkiye'nin güncel puanı ve sıralamadi yeri.

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UEFA ülke puanımız güncellendi! Fenerbahçe-Roma maçı sonrası son durum...

1- İNGİLTERE - 102.907

UEFA ülke puanımız güncellendi! Fenerbahçe-Roma maçı sonrası son durum...

2- İTALYA - 88.017

UEFA ülke puanımız güncellendi! Fenerbahçe-Roma maçı sonrası son durum...

3- İSPANYA - 83.243

UEFA ülke puanımız güncellendi! Fenerbahçe-Roma maçı sonrası son durum...

4- ALMANYA - 80.973

UEFA ülke puanımız güncellendi! Fenerbahçe-Roma maçı sonrası son durum...

5- FRANSA - 68.439

UEFA ülke puanımız güncellendi! Fenerbahçe-Roma maçı sonrası son durum...

6- PORTEKİZ - 64.950

UEFA ülke puanımız güncellendi! Fenerbahçe-Roma maçı sonrası son durum...

7- BELÇİKA - 59.050

UEFA ülke puanımız güncellendi! Fenerbahçe-Roma maçı sonrası son durum...

8- HOLLANDA - 52.562

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