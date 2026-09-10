UEFA ülke puanımız güncellendi! Fenerbahçe-Roma maçı sonrası son durum...
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında Roma'yı konuk etti. Sarı-lacivertliler, mücadeleden 1-1'lik beraberlikle ayrılarak Devler Ligi'ne 1 puanla başladı. Mücadele sonrası UEFA ülke puanları güncellendi. İşte son durum...
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Hem temsilcimizin maçının, hem de Devler Ligi'nde oynanan diğer maçların ardından UEFA ülke puanı güncellendi. İşte Türkiye'nin güncel puanı ve sıralamadi yeri.