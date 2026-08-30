Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor'u mağlup etti. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Samsunspor deplasmanında 2-0'lık skorla galip geldi.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Vedat Muriç ve 49. dakikada Oğuz Aydın kaydetti.

Süper Lig'de üst üste 2. galibiyetini alan sarı-lacivertliler puanını 6'ya çıkardı.

Samsunspor ise 4 puanda kaldı.

4. haftada Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı konuk edecek.

Samsunspor ise Kocaelispor deplasmanına konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Oğuz Aydın'ın soldan yaptığı ortada ceza sahasında topla buluşan Muric, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

5. dakikada Greenwood'un pasında ceza sahasında topla buluşan Oğuz Aydın'ın sert şutunda, kaleci Okan Kocuk'tan dönen meşin yuvarlağı Muric tamamladı. Top üstten auta çıktı.

27. dakikada Emre Kılınç'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sekongo'nun sert vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

33. dakikada Brown'un ortasında ceza sahasında iyi yükselen Muric'nin kafa vuruşunda, üst direğe çarpan top oyun alanına döndü.

Fenerbahçe, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

49. dakikada İrfan'ın pasında topla buluşan Oğuz'un sol kanattan ceza sahasına girerek çaprazdan yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 0-2



55. dakikada Guendouzi'nin soldan ortasında ceza sahası içinde Muriqi'in kafa vuruşunda kaleci Okan topu son anda kornere çeldi.



73. dakikada Semedo'nun ayağından kaçırdığı topa penaltı noktası üzerinden vuran Jarju'nun şutunda meşin yuvarlak direğin sağından auta çıktı.



90. dakikada Lukaku'nun pasında Bartuğ'un penaltı noktası üzerinden şutunda top üstten auta gitti.



90+2. dakikada kaleci Okan'ın önde olduğunu gören İsmail'in kendi yarı sahasında vuruşunda top az farkla auta çıktı.