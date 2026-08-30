CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Fenerbahçe penaltı bekledi! İşte o pozisyon

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, Vedat Muriç'in yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. İşte o anlar...

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe penaltı bekledi! İşte o pozisyon

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor'a konuk oldu.

Sarı-lacivertliler, Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'in Samsunspor ceza sahasında yapılan müdahale sonrası penaltı bekledi.

VAR'ı dinleyen hakem Yasin Kol, oyunu devam ettirdi.

İŞTE O POZİSYON

Fenerbahçe penaltı bekledi! İşte o pozisyon - 1

Fenerbahçe penaltı bekledi! İşte o pozisyon - 2

Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.

#Samsunspor #Yasin Kol #Fenerbahçe #Trendyol Süper Lig
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Samsunspor'dan kırmızı kart beklentisi!
Sonraki Haber
Samsunspor'dan kırmızı kart beklentisi!