Fenerbahçe penaltı bekledi! İşte o pozisyon
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, Vedat Muriç'in yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. İşte o anlar...
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor'a konuk oldu.
Sarı-lacivertliler, Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'in Samsunspor ceza sahasında yapılan müdahale sonrası penaltı bekledi.
VAR'ı dinleyen hakem Yasin Kol, oyunu devam ettirdi.
İŞTE O POZİSYON
Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.