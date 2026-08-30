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Samsunspor-Fenerbahçe maçında tartışmalı pozisyon! Ev sahibi kırmızı kart bekledi

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor evinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısının son bölümünde ev sahibi ekip kırmızı kart bekledi. İşte o pozisyon...

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Samsunspor-Fenerbahçe maçında tartışmalı pozisyon! Ev sahibi kırmızı kart bekledi

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadelenin 35. dakikasında Nelson Semedo ile Yalçın Kayan arasında yaşanan pozisyonun ardından Samsunsporlu oyuncu yerde kaldı. Yalçın, aldığı darbenin ardından uzun süre yerden kalkamadı. Samsunspor cephesi pozisyonun ardından Semedo'nun kırmızı kart görmesini beklerken, hakem oyunu devam ettirdi.

İŞTE O POZİSYON

Samsunspor-Fenerbahçe maçında tartışmalı pozisyon! Ev sahibi kırmızı kart bekledi - 1

Samsunspor-Fenerbahçe maçında tartışmalı pozisyon! Ev sahibi kırmızı kart bekledi - 2

(Görüntüler Beinsports'tan alınmıştır)

#Samsunspor #Fenerbahçe #Trendyol Süper Lig #Nelson Semedo
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