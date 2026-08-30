Samsunspor'dan kırmızı kart tepkisi!
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Samsunspor, Nelson Semedo'nun Yalçın Kayan'a yaptığı harekete kırmızı kart bekledi. Kırmızı-beyazlı ekip hakemin oyunu devam ettirmesine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. İşte o paylaşım...
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadelenin 35. dakikasında Nelson Semedo ile Yalçın Kayan arasında yaşanan pozisyonun ardından Samsunsporlu oyuncu yerde kaldı. Yalçın, aldığı darbenin ardından uzun süre yerden kalkamadı. Samsunspor pozisyonda kırmızı kart beklerken, hakemin oyunu devam ettirmesine tepki gösterdi
İŞTE O PAYLAŞIM
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