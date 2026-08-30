Samsunspor'dan kırmızı kart tepkisi!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Samsunspor, Nelson Semedo'nun Yalçın Kayan'a yaptığı harekete kırmızı kart bekledi. Kırmızı-beyazlı ekip hakemin oyunu devam ettirmesine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. İşte o paylaşım...