Fenerbahçe'de ayrılık çok yakın! Transferin bu hafta tamamlanması bekleniyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'de ayrılığı gündemde olan yıldız oyuncunun menajeri, transfer görüşmelerini tamamlamak için bu hafta sarı-lacivertli yönetimle masaya oturacak. İşte detaylar...