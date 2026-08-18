Fenerbahçe'de ayrılık çok yakın! Transferin bu hafta tamamlanması bekleniyor
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'de ayrılığı gündemde olan yıldız oyuncunun menajeri, transfer görüşmelerini tamamlamak için bu hafta sarı-lacivertli yönetimle masaya oturacak. İşte detaylar...
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, bir yandan da takımdan ayrılacak isimlerle ilgili sıkı bir süreç yürütüyor.
10+4 kuralı doğrultusunda yabancı oyuncularıyla vedalaşmak isteyen sarı-lacivertliler, 33 yaşındaki Fred ile yollarını ayırmıştı.