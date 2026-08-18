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Fenerbahçe'de ayrılık çok yakın! Transferin bu hafta tamamlanması bekleniyor

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'de ayrılığı gündemde olan yıldız oyuncunun menajeri, transfer görüşmelerini tamamlamak için bu hafta sarı-lacivertli yönetimle masaya oturacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'de ayrılık çok yakın! Transferin bu hafta tamamlanması bekleniyor

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, bir yandan da takımdan ayrılacak isimlerle ilgili sıkı bir süreç yürütüyor.

Fenerbahçe'de ayrılık çok yakın! Transferin bu hafta tamamlanması bekleniyor

10+4 kuralı doğrultusunda yabancı oyuncularıyla vedalaşmak isteyen sarı-lacivertliler, 33 yaşındaki Fred ile yollarını ayırmıştı.

Fenerbahçe'de ayrılık çok yakın! Transferin bu hafta tamamlanması bekleniyor

Anthony Musaba'nın Norwich City'e kiralık olarak transfer edilmesi beklenirken kadroda bulunan bir yabancı oyuncuyla daha alakalı dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'de ayrılık çok yakın! Transferin bu hafta tamamlanması bekleniyor

Fenerbahçe'de ayrılık hazırlığı yapılan isimlerden Dominik Livakovic için resmi açıklama her an gelebilir.

Fenerbahçe'de ayrılık çok yakın! Transferin bu hafta tamamlanması bekleniyor

Fotomaç'ta yer alan habere göre, Hırvat kalecinin menajerinin bu hafta İstanbul'a gelerek Dinamo Zagreb'in teklifini sarı-lacivertli yönetime iletmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de ayrılık çok yakın! Transferin bu hafta tamamlanması bekleniyor

Menajerin, bu görüşmede Livakovic'in kariyerine eski kulübünde devam etmek istediğini de bir kez daha vurgulayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'de ayrılık çok yakın! Transferin bu hafta tamamlanması bekleniyor

Bu hafta sonuna kadar transferin tamamlanması bekleniyor.

Fenerbahçe'de ayrılık çok yakın! Transferin bu hafta tamamlanması bekleniyor

31 yaşındaki file bekçisi, 2023 yılında Dinamo Zagreb'den Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve sarı-lacivertli formayla 74 maça çıkmıştı.

Fenerbahçe'de ayrılık çok yakın! Transferin bu hafta tamamlanması bekleniyor

Geçtiğimiz sezon ise önce Girona'ya kiralanan Livakovic, ardından eski takımı Dinamo Zagreb'e gönderilmişti.

Fenerbahçe'de ayrılık çok yakın! Transferin bu hafta tamamlanması bekleniyor

Hırvatistan Milli Takımı'nın da önemli parçalarından biri olan deneyimli kalecinin Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

#Fenerbahçe #Dinamo Zagreb #Anthony Musaba #Norwich City #Dominik Livakovic
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