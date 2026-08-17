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Fenerbahçe'de Romelu Lukaku UEFA kadrosuna dahil edildi!

Fenerbahçe’nin yeni transferi Romelu Lukaku, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olimpik Lyon ile oynanacak karşılaşmalar öncesinde UEFA listesine dahil edildi.

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Fenerbahçe'de Romelu Lukaku UEFA kadrosuna dahil edildi!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fransız ekibi Olimpik Lyon ile kozlarını paylaşacak. Rövanşlı eleme usulü bu mücadeleler öncesi oldukça sıcak bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Romelu Lukaku, UEFA listesine eklendi. Böylece Belçikalı yıldız Lyon ile oynanacak maçlarda sahada yer alabilecek.

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