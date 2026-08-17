Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan TFF’ye erteleme başvurusu

Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki play-off maçları öncesinde Süper Lig'in 2. haftasında oynayacakları karşılaşmaların ertelenmesi için TFF'ye başvuracak. Üç kulübün talebini bu hafta federasyona iletmesi beklenirken, gözler TFF'nin vereceği karara çevrildi. İşte detaylar...