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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan TFF’ye erteleme başvurusu

Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki play-off maçları öncesinde Süper Lig'in 2. haftasında oynayacakları karşılaşmaların ertelenmesi için TFF'ye başvuracak. Üç kulübün talebini bu hafta federasyona iletmesi beklenirken, gözler TFF'nin vereceği karara çevrildi. İşte detaylar...

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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan TFF’ye erteleme başvurusu

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olympique Lyon ile karşılaşacak Fenerbahçe, Avrupa Ligi play-off turunda ise Ferencvaros ile mücadele edecek Trabzonspor ile Kauno Zalgiris önünde sahaya çıkacak Beşiktaş, Avrupa'daki ilk sınavlarının ardından Süper Lig'de oynayacakları müsabakaların takvimden çıkarılmasını talep edecek.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan TFF’ye erteleme başvurusu

ERTELEME TALEBİ

Bu kapsamda Fenerbahçe'nin Konyaspor, Trabzonspor'un Başakşehir, Beşiktaş'ın ise Alanyaspor ile yapacağı 2. hafta karşılaşmalarının ileri bir tarihe alınması istenecek.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan TFF’ye erteleme başvurusu

Kulüpler, Avrupa kupalarında Türkiye'yi temsil etmeleri ve müsabakaların lig karşılaşmalarıyla arasında kısa bir süre bulunması nedeniyle böyle bir talepte bulunacak.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan TFF’ye erteleme başvurusu

Sabah'ın haberine göre 3 ekibin erteleme başvurusunun bugün (17 Ağustos) TFF'ye ulaşması bekleniyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan TFF’ye erteleme başvurusu

GÖZLER TFF'DE

Başvuruların ardından gözler Futbol Federasyonu'nun vereceği karara çevrilecek.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan TFF’ye erteleme başvurusu

Sarı-lacivertliler 18 Ağustos'ta, Trabzonspor ve Beşiktaş ise 20 Ağustos'ta Avrupa kupalarındaki play-off ilk maçlarına çıkacak.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan TFF’ye erteleme başvurusu

Süper Lig'in 2. haftasında ise Fenerbahçe-Konya, Trabzonspor-Başakşehir ve Alanyaspor-Beşiktaş maçlarının oynanması planlanıyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan TFF’ye erteleme başvurusu

Üç kulübün talebinin kabul edilmesi halinde söz konusu karşılaşmaların yeni tarihlerinin TFF tarafından belirlenmesi bekleniyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan TFF’ye erteleme başvurusu

Fenerbahçe daha önce de TFF'ye erteleme talebinde bulunmuş, ancak TFF bu isteği reddetmişti.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan TFF’ye erteleme başvurusu

Sarı-lacivertli ekibin futbol direktörü Oğuz Çetin kararla ilgili, "Ağustos ayında 7 maç oynayacağız. İki gün sonra Lyon ile oynayacağımız kritik karşılaşma öncesinde Gençlerbirliği deplasman maçımızın ertelenmesi için TFF'ye başvurduk. Yaklaşık 17 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyoruz ve bu süreç hem sportif hem mali açıdan çok kritik. Maalesef Gençlerbirliği maçı ertelenmedi. Hiç fark etmez, bunu da tolere ederiz ve geçeriz. Önümüze ne çıkarsa çıksın kararlılıkla yürüyeceğiz" açıklamasını yaptı.

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