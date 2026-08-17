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Fenerbahçe’nin Hakan Çalhanoğlu transferinde sıcak gelişme!

Fenerbahçe'de transfer gündemi hareketlenirken, milli yıldız Hakan Çalhanoğlu hakkında ortaya atılan son iddia büyük ses getirdi. Sarı-lacivertli camiada heyecan yaratan gelişmenin detayları merak konusu oldu. İşte tüm ayrıntılar...

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe’nin Hakan Çalhanoğlu transferinde sıcak gelişme!

Fenerbahçe transferde gaza bastı... Vedat Muriç, Nathan Ake, Mason Greenwood ve Romelu Lukaku'nun ardından şimdi de Hakan Çalhanoğlu'na çubuklu formayı giydirmek isteyen sarı-lacivertliler, hem milli oyuncuyla hem de kulübü Inter'le önümüzdeki günlerde bir görüşme yapacak.

Fenerbahçe’nin Hakan Çalhanoğlu transferinde sıcak gelişme!

Futboldan sorumlu yönetici Cihan Kamer'in birkaç gün içinde İtalya'ya geçeceği ve Hakan için Inter'le masaya oturacağı belirtildi.

Fenerbahçe’nin Hakan Çalhanoğlu transferinde sıcak gelişme!

TEKLİF YÜKSELTİLECEK

Sarı-lacivertliler, daha önce Hakan için 15 milyon euroya kadar çıkmış ancak İtalyan ekibi, 20 milyon euronun üzerinde bir rakam istemişti

Fenerbahçe’nin Hakan Çalhanoğlu transferinde sıcak gelişme!

Bu görüşmede sarı-lacivertlilerin yeni bir teklif sunacağı öğrenildi.

Fenerbahçe’nin Hakan Çalhanoğlu transferinde sıcak gelişme!

Fotomaç'ın haberine göre hedef; yapılacak bu görüşmede transferi bitirmek ve 10 gün içinde Hakan'ı İstanbul'a getirip imzayı attırmak.

Fenerbahçe’nin Hakan Çalhanoğlu transferinde sıcak gelişme!

32 yaşındaki orta saha için Başkan Aziz Yıldırım'ın da bizzat devreye girdiği ve Hakan Çalhanoğlu'yla görüşeceği vurgulandı.

Fenerbahçe’nin Hakan Çalhanoğlu transferinde sıcak gelişme!

2. KAPTAN OLACAK

Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu'na takımın ikinci kaptanlığını verecek. Milan Skriniar'ın ardından tecrübeli oyuncu, sarı-lacivertlilerde pazubendi takan isim olacak.

Fenerbahçe’nin Hakan Çalhanoğlu transferinde sıcak gelişme!

5 SEZONDUR INTER'DE

Hakan Çalhanoğlu, 2021- 22 sezonunun yaz transfer döneminde Milan'dan İnter'e bedelsiz olarak gitti. Milli oyuncu, 5 sezonda 212 maça çıktı ve 50 gol, 39 asistlik performans ortaya koydu.

Fenerbahçe’nin Hakan Çalhanoğlu transferinde sıcak gelişme!

GELİRSE DİZİLİM DEĞİŞECEK

Teknik direktör İsmail Kartal, Hakan Çalhanoğlu'nun transfer edilmesi halinde saha içi dizilimini de değiştirecek. Kartal, 4-2-3-1'den 4-3-3'e geçecek. On numaralı sistem yerine iki 8'li orta sahaya dönülecek.

Fenerbahçe’nin Hakan Çalhanoğlu transferinde sıcak gelişme!

MİLLİ TAKIMDA 108 MAÇ

Hakan Çalhanoğlu, 2013 yılında ilk kez giydiği milli takım formasıyla şu ana kadar 108 maça çıktı. Tecrübeli orta saha bu karşılaşmalarda 22 gol atarken, ay-yıldızlıların kaptanlığına kadar da yükseldi.

#Hakan Çalhanoğlu #Fenerbahçe #İnter #İnter
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